Награда за переводы на чувашский

Алексей Леонтьев стал лауреатом итальянской литературной премии

Премия «Остана» присуждается окситанской организацией (в регионе Пьемонт живут около 200000 окситанцев) переводчикам на родной миноритарный язык (коренных национальных меньшинств).

Премия в Италии существует 10 лет. Ранее ею были награждены представители 30 языков (этносов) со всех континентов. В этом году кроме нашего земляка лауреатами стали переводчики из самой Италии, а также из США, Мексики, Франции, Ирландии, Косово, Испании.

Алексей Леонтьев, 23 года возглавлявший ИД «Хыпар», издатель и главный редактор литературного альманаха «КИЛ», автор монографических исследований по истории первой чувашской газеты и биографии ее основателя профессора Николая Никольского, а ныне научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, первый из россиян удостоен данной премии.

В связи с нынешней наградой в интернет-газете «N?vas d’Occit?nia» (Новости из Окситании) отмечено, что Алексеем Леонтьевым в переводе на чувашский язык выпущено 89 рассказов и новелл разных авторов, 6 романов Александра Грина, 2 романа Александра Беляева, 2 романа Алексея Толстого, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, 18 рассказов и 2 романа Джека Лондона.

Награждением премией организаторы хотели бы мотивировать и стимулировать издание неопубликованных переводчиками произведений. Девиз премии «Остана» — «Языкам жить вместе в гармонии», а ее цель — защитить права языков национальных «меньшинств» как универсальную ценность мировой цивилизации.

К открытию торжеств по вручению в крупнейшей итальянской газете Corriere della Sera («Вечерний вестник», издающийся в Милане с 1876 года) будут опубликованы короткие эссе лауреатов о каком-либо слове в их языках. Алексей Леонтьев свое произведение посвятил слову «Ч?лхе (язык)».

Эктор Алос-и-Фонт,

социолингвист