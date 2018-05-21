У чебоксарского аэропорта появится новая парковка на 200 машино-мест

В Чебоксарах продолжаются работы по строительству парковки у аэропорта по ул. Скворцова.

Работы на объекте выполняет компания ООО «АльянсГрупп».

В настоящее время завершается перекладка существующего газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства объекта, перенос действующих сетей водоснабжения.

Предстоит установить по периметру парковки металлическое ограждение с металлическими столбами, ворота и калитки у входа к пункту охраны. На парковке может быть размещено одновременно до 200 автомобилей.

Как сообщает МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», сдача объекта в эксплуатацию запланирована до 24 июня т.г.