ХИРОСИ ТАДЗИМА, министр экономического департамента посольства Японии в РФ:

«За два года между лидерами Японии и России было сделано много для развития двусторонних отношений. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи 6 мая прошлого года предложил план двустороннего экономического сотрудничества из 8 пунктов. С этим планом японо-российские экономические отношения получили развитие. Перекрестный Год России в Японии и Год Японии в России станет важным для обеих стран, мы сможем активизировать сотрудничество в политике, экономике, культуре, спорте и других сферах. Была представлена презентация Чувашии для японских бизнесменов. Многие бизнесмены могли узнать о Чувашии, занимающей 2-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Надеюсь, что в следующем году в Чувашии будут проведены мероприятия, которые расскажут жителям республики о Японии».