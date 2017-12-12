Подтвердили надежность

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Чувашии в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B».

Рейтинги облигаций республики, находящихся в обращении на внутреннем рынке, подтверждены на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам «Стабильный».

Подтверждение рейтингов отражает мнение агентства Fitch Ratings о хороших бюджетных показателях республики и умеренном риске. В ПФО Чувашия опережает уровни кредитных рейтингов Нижегородской области, Оренбургской области, Кировской области, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.

Наличие рейтингов двух ведущих международных агентств Fitch Ratings и Moody’s Investors Service и национального рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) позволяет Чувашии проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность региона, сообщает Минфин Чувашии.