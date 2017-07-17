Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС 18 июля 2017 года на территории Чувашской Республики ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление северо-западного ветра 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Местами гроза, град.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднению в работе всех видов транспорта.

В случае ухудшения обстановки, с целью проведения первоочередных мероприятий по факту значительных происшествий и ЧС, информацию необходимо представлять в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике» по тел. (8352) 62-32-08 или эл. почтой cuks21@mail.ru (резервный адрес mchs@cap.ru).

При необходимости, на территории муниципальных образований может быть введен режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».