На пьедестал – в Казани и Монреале

Шесть медалей завоевали спортсмены Чувашии на чемпионате России по спортивной гимнастике. На турнире, прошедшем в столице Татарстана, нашу республику представляли Владислав Поляшов, Евгения Шелгунова и Полина Федорова.

Наибольшее количество наград заработал Владислав Поляшов (на фото), воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 6 Минспорта Чувашии. Он стал серебряным призером в упражнениях на брусьях и бронзовым по итогам выступлений на перекладине, в вольных упражнениях и личном многоборье.

Еще две медали на счету гимнастки алатырской ДЮСШ № 1 Евгении Шелгуновой – командное «серебро» (на чемпионате Евгения выступала за команду Московской области) и «бронза» в личном многоборье.

Как сообщил «СЧ» директор СШОР № 6 Анатолий Васильев, после этих соревнований Поляшов и Шелгунова вошли в предварительный состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который состоится в апреле в Румынии.

А в Монреале (Канада) на минувшей неделе прошли международные соревнования «International Gymnix»-2017. В составе юниорской сборной команды России по спортивной гимнастике в них участвовали ученицы СШОР № 6 Дарья Белоусова и Елена Герасимова. Вместе с подругами по сборной наши юные гимнастки взяли бронзу в командных соревнованиях. В личном многоборье лучший результат у 13-летней Даши Белоусовой – 8-е место.