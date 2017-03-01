ЭТИ СЛОВА НАХОДЯТ ОТКЛИК У ВСЕХ НАРОДОВ

На прошлой неделе стихи Петра Хузангая звучали в Доме дружбы народов Татарстана на четырнадцати языках. Мероприятие было посвящено 110-летию со дня рождения народного поэта Чувашии и приурочено к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

Инициаторами вечера выступили Чувашская национально-культурная автономия Татарстана и Многонациональная воскресная школа города Казани. Гостями праздника были поэты, писатели, общественные деятели, родители воспитанников школы.

«Основными действующими лицами, конечно же, были наши учащиеся, – рассказала руководитель чувашского отделения воскресной школы Сильвия Чаркина. – Они и видеоролик «Я читаю Хузангая» сняли (любимые стихи народного поэта читали люди самых разных возрастов, начиная с пяти лет) и подготовили театрализованную постановку «Сывар, печексе чаваш» (Колыбельная) на слова Петра Хузангая».

Программу праздничного концерта обогатили и выступления национальных фольклорных ансамблей Дома дружбы народов. Апофеозом же вечера стало чтение известного стихотворения Петра Хузангая «Были мы, и есть, и будем…» на языках народов Татарстана. Декламировали его воспитанники национальных отделений воскресной школы на своих языках – армянском, азербайджанском, корейском, вьетнамском, турецком, украинском, марийском, удмуртском, таджикском, арабском, грузинском. Кстати, перевели стихотворение на родные языки сами же учащиеся школы под руководством преподавателей. Звучали бессмертные строки также на русском, татарском и чувашском языках.

Как отметила Сильвия Чаркина, День родного языка – традиционное для воспитанников Многонациональной воскресной школы мероприятие. И чтобы не повторяться, каждый год избирается новая тема для праздника. Если в прошлом году учащиеся читали фрагменты произведения грузинского поэта Шота Руставели, то в этом году в зале Дома дружбы народов Татарстана прозвучали стихи чуваша Петра Хузангая.

? Стихи чувашского поэта на свои родные языки перевели учащиеся Многонациональной воскресной школы г. Казани.