Комментарии Аноним on Учим чувашский николай.170547@list.ru on Учим чувашский сергей on В Чувашии трассу ВСМ «отодвинули» Аноним on Нескучно живут депутаты… НОВЧИК on Фанфурики все же продают в аптеках? пенсионер on Льготы ветеранам труда сп on Нескучно живут депутаты… Главное Новая акция от «Лукойл» «РАЗОГРЕЙТЕ ЗИМУ!» – предлагает автолюбителям Компания «ЛУКОЙЛ» во время большой федеральной акции, которая продлится до конца февраля.

Зима в этом году выдалась суровая, с морозами и метелями, но на всех АЗС «ЛУКОЙЛ» вас встретит самый радушный прием. Чтобы принять участие в акции, автовладельцу необходимо совершить на АЗС, где есть мини-маркет или кафе, две заправки от 20 л топлива, а вот за третью покупку он получит чашку согревающего кофе или чая в символическую цену – 1 рубль. И она придется очень кстати: ведь в холодные дни «подзаправить» нужно не только машину, но и себя.

Но главный подарок предназначен для тех, кто совершает заправку от 30 л, причем можно выбрать любой вид бензина. В этом случае участнику акции начисляются дополнительные баллы. А именно:

— от 30 до 34,99 литров – 15 баллов;

— от 35 до 39,99 литров – 25 баллов;

— от 40 до 44,99 литров – 35 баллов;

— от 45 до 49,99 литров – 45 баллов;

от 50 литров и более – 55 баллов.

Не забудьте, что заправки и покупка должны быть совершены в разные дни. А информацию о количестве накопленных заправок можно отследить на полученном чеке.

«РАЗОГРЕЙТЕ ЗИМУ!» – одна из многих федеральных акций Компании «ЛУКОЙЛ», клиенты которой неизменно выбирают высокое качество, присущее ее продуктам. От первой до последней стадии производства в Компании строго следят за тем, чтобы топливо было привычно высокого качества.

Высокий стандарт – фактически синоним каждого из наименований под маркой «ЛУКОЙЛ». Заправляя свой транспорт на АЗС красно-белого бренда, автолюбители уверены, что действительно используют топливо европейского уровня. И, наверное, нет другой такой Компании, как «ЛУКОЙЛ», у которой был бы столь внушительный опыт по изготовлению топлива пятого класса (Евро-5). Ведь настоящий европейский стандарт Компания выбрала для себя еще до того, как в силу вошел государственный технический регламент. Это значит, что «ЛУКОЙЛ» – одна из первых российских Компаний, предприятия которой были переоборудованы для изготовления самого современного вида топлива. И вот уже который год на многочисленных стадиях разветвленного производства учитывают все тонкости создания наиболее качественных продуктов. А каждое вложение в развитие производства реализуется под главным принципом: машина должна служить долго и безопасно.

Известно, что Евро-5 создан под требовательный европейский экологический стандарт, который тщательно выверяет качество топлива и содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Топливо линейки «ЭКТО» от «ЛУКОЙЛ» – образец фирменного качества Компании по самым высоким стандартам Евро-5. Лабораторные испытания подтверждают, «ЭКТО» значительно увеличивает мощность двигателя. Кроме того, как замечают сами автолюбители, при использовании «ЭКТО» заправляться можно реже, так как расход топлива меньше. А сама топливная система автомобиля защищена от коррозии.

Стоит добавить, что «ЭКТО» – одна из самых экологичных марок топлива. В нем содержится предельно низкая концентрация ароматических углеводородов и серы, а значит, количество выбросов продуктов сгорания в атмосферу намного ниже. Именно поэтому «ЭКТО» означает «экологичное топливо». Автовладельцы выбирают топливо линейки «ЭКТО» по потребностям машины. У бензина ЭКТО-92, ЭКТО Plus (АИ-95), ЭКТО Sport (АИ-98), а также дизельного топлива ЭКТО Diesel есть свои особенности, которые связаны с добавлением специальной присадки, улучшающей базовые свойства Евро-5.

Точно так же моторное масло Компании «ЛУКОЙЛ» создано по европейским стандартам. Новая линейка масел Genesis – это новейшие технологии и наивысший уровень качества, по многим показателям превышающий международные нормативы. Тем не менее работа над улучшением качества ведется постоянно, и владельцы как отечественных, так и импортных марок машин выбирают моторное масло от «ЛУКОЙЛ».

Помимо высоких требований к продуктам собственного производства Компания тщательно следит за тем, чтобы ее АЗС отвечали таким же высоким стандартам обслуживания. Постоянные клиенты «ЛУКОЙЛ», которые выбрали для себя Качество с большой буквы, входят в Клуб «ЛУКОЙЛ» и пользуются картами, позволяющими получать скидки и участвовать в акциях, в том числе и в сезонной «РАЗОГРЕЙТЕ ЗИМУ!». Реклама

Метки:



Метки: Главное , . A A A