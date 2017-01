Комментарии Сергей Фишер on Мамонты могут подождать Андрей on Мамонты могут подождать Вероника on Мамонты могут подождать юрист on Спрятаться от налогов не удалось катя on Начался набор учителей Аноним on Мамонты могут подождать Фаина on Мамонты могут подождать Лента новостей Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России Максим Мейксин, Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям города Санкт-Петербурга: — У нас есть серьезные направления сотрудничества с Чувашской Республикой. В Санкт-Петербурге, как и в Чувашии, развита оборонная промышленность. Также имеется целый ряд направлений, которые могли бы использоваться для реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, продукция которых традиционно пользуется большим спросом у потребителей. В целом, поле достаточно широкое для сотрудничества, и я думаю, по итогам нашего визита в Чувашию будет принят ряд решений по его укреплению. Светлана Буйдышева, министр экономического развития и туризма Республики Алтай: — Я не первый раз посещаю Чувашскую Республику. В 2010 году мы приезжали сюда за опытом по информационным технологиям. Мне очень приятно вернуться в город Чебоксары, приятно видеть новые изменения. В этот визит больше всего поразили предприятия, их потенциал, мощь и возможности. Приятно было узнать о том, что все они нацелены на импортозамещение. Такие совещания, как Координационный совет по промышленности, дают большой импульс всем регионам для того, чтобы видеть перспективы, наладить контакты. Каждое предприятие, с которым мы познакомились, имеет место быть и развиваться в нашем регионе. К примеру, я дополнительно побывала на предприятии «Хевел», которое готовит для ряда наших муниципальных образований солнечные батареи. Виктор Иконников, заместитель Председателя Правительства Архангельской области: — Наши регионы удачно друг друга дополняют: для Архангельской области характерны лесная промышленность, развитое машиностроение, рыбный промысел, в Чувашии развито сельское хозяйство, электроэнергетическое машиностроение. Складывается очень хорошая связь между нашими предприятиями, в том числе и в торговле в части поставок из Чувашии сельскохозяйственной и кондитерской продукции. Имеются поставки от ваших промышленных предприятий по линии спецодежды и электротехнической продукции. Считаю, что между нашими регионами сложилось удачное сотрудничество, а впереди у нас очень много больших совместных проектов. Все регионы волнует проблема, связанная с бытовыми отходами, Чувашия в ее решении продвинулась вперед. Я впечатлен и качеством, и организацией этой работы, здесь все на высоком уровне. В ходе реализации этого проекта в Архангельской области мы будем учитывать положительный опыт города Чебоксары. Алексей Карпухин, министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан: — Мы не понаслышке знаем, какие в Чувашии мастера своего дела в отрасли электротехники. С Чувашской Республикой мы работаем много и очень плотно, имеются совместные разработки. Будем надеяться, что посещение ряда предприятий Чувашии окажет еще более плодотворное воздействие на укрепление нашего сотрудничества. Конечно, есть понятие здоровой конкуренции, но мы очень хотим делиться опытом и призываем предприятия Чувашии работать совместно. Иван Шкуматов, руководитель Департамента промышленности Воронежской области: — Наши регионы похожи. Воронежская область, как и Чувашия, является как аграрным, так и промышленным регионом. Убежден, что ряд наших предприятий после нашего визита в республику начнут сотрудничать. Очень большой потенциал у промышленных предприятий электротехнического кластера. Я думаю, их опыт будет очень полезен для энергопредприятий Воронежской области, в том числе для «АтомЭнергоСбыт». Для предприятий Чувашии, представляющих аграрный сектор, будет интересна продукция, которая выпускается сельхозпредприятиями Воронежской области. В этом отношении мы тоже постараемся наладить сотрудничество. Абдул-Азит Белхароев, Председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия: — В рамках Координационного совета, который организован и проходит в городе Чебоксары, мы посетили очень интересную выставку. Особое внимание я обратил на Чебоксарский лифтостроительный завод, с которым наша республика планирует развивать экономические отношения. Продукции завода очень востребована у нас в республике. Ингушетия входит в 20-ку самых динамичных регионов России, строительство частного жилого фонда у нас занимает особое место. Планируем развивать сотрудничество не только с лифтостроительным заводом, а также с другими предприятиями в сфере электроэнергетики, продукция которых также была представлена на выставке. Валерий Ладнер, начальник управления государственной поддержки Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области: — Мне удалось побывать на предприятии, которое названо в честь национального поэта Чувашии, – «Сеспель». Продукция здесь достаточно уникальная, уровень производства высокий. Общее впечатление от этого предприятия и от промышленности республики – положительное. Произвел впечатление новый сварочный шов, которым пользуются на предприятии, технология по смешению металлов. Подобное я увидел только впервые. Мы, к сожалению, пока такую не используем. Мы будем думать над тем, как нам можно сотрудничать в данном направлении с Чувашией. Александр Терещенко, первый заместитель Министра экономики Республики Хакасия: — По итогам посещения нескольких предприятий в Чувашии могу сказать, что они произвели на меня очень сильное впечатление. Приятно удивила и поразила культура производства, сильное взаимодействие науки и промышленного производства. При посещении предприятий я увидел возможные пути сотрудничества нашего региона с Чувашской Республикой в рамках реализации тех промышленных проектов, которые на сегодняшний день мы реализуем на территории Хакасии и которые требуют значительных электромощностей. Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

