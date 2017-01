Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Главное, Лента_ТОП Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием 8 января Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву исполнилось 55 лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Михаила Игнатьева с Днем рождения, пожелал дальнейших успехов по развитию региона во имя благополучия граждан, могущества и процветания страны. Главу республики с юбилейной датой поздравил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. «Примите мои поздравления с 55-летием. В Чувашии Вы прошли все ступени профессионального роста: от бригадира полеводческой бригады до министра сельского хозяйства и Главы республики. Состоялись как компетентный руководитель, обладающий современными знаниями, опытом и умением добиваться результата. Сегодня от эффективной Вашей работы зависит дальнейшее развитие региона, укрепление экономики и совершенствование социальной сферы, сохранение уникальных народных традиций и, конечно, повышение качества жизни людей. Крепкого Вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов», — говорится в телеграмме Премьер-министра РФ. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении отмечает: «Целеустремленный и решительный руководитель, Вы хорошо знаете проблемы родной Чувашии, многое делаете для укрепления социальной инфраструктуры региона, улучшения его делового и инвестиционного климата. За умение трудиться с полной отдачей, уважительное и внимательное отношение к людям Вы снискали заслуженный авторитет у жителей республики. Уверена, что Ваши профессионализм, опыт и энергия позволят и в дальнейшем решать ответственные задачи, направленные на всестороннее развитие региона, эффективную реализацию его потенциала». На имя Главы Чувашии Михаила Игнатьева поступило также поздравление Первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова. Поздравил Михаила Игнатьева с Днем рождения Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Поздравление с пожеланиями доброго здоровья, счастья, мира, благополучия, оптимизма, удачи и дальнейших успехов в работе на благо Отечества поступило на имя Михаила Игнатьева от Руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. С Днем рождения поздравляет Главу Чувашской Республики Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. «Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», — говорится в телеграмме. Поздравляют Михаила Игнатьева с Днем рождения Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, Вице-премьеры Председателя Правительства РФ. Помощник Президента Российской Федерации — секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин в своем поздравлении поблагодарил Главу Чувашии за плодотворную деятельность на благо России, пожелал энергии и оптимизма в работе, доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях. Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич подчеркивает: «Ваша активная жизненная позиция, профессионализм и самоотдача, с которой Вы посвящаете себя работе, позволяют Вам успешно исполнять обязанности Главы Чувашской Республики. Сегодня в достаточно сложных экономических условиях регион благодаря Вашему труду и работе всей команды единомышленников показывает достойные результаты в развитии промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры социальной сферы. Республика уверенно держит звание культурно-исторического и туристического региона, где умеют и любят принимать гостей. Ваш многолетний и безупречный опыт работы, порядочность и жизнелюбие принесли Вам заслуженный авторитет и уважение в обществе. Примите, уважаемый Михаил Васильевич, пожелания отличного здоровья, мира и благополучия в семье, новых успехов в работе на благо России». На имя Главы Чувашии поступили многочисленные поздравления от руководителей федеральных органов власти, депутатов Государственной Думы РФ, губернаторского корпуса, органов власти Чувашской Республики, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, руководителей организаций и предприятий, простых жителей Чувашии. Главу Чувашской Республики с 55-летием поздравили Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, директор Федеральной службы охраны РФ Дмитрий Кочнев, Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, Государственный Cекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко, Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль Оглы, Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Валерий Шмаков, Председатель Правления региональной общественной организации «Сыны Отечества», вице-адмирал Владислав Ильин. Михаил Игнатьев с Днем рождения поздравили также руководители крупнейших банков страны: Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, Президент — Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, заместитель Председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. На имя Главы Чувашии поступили поздравления от Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, Президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Михаила Игнатьева поздравляют с Днем рождения представители религиозных конфессий: Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, Председатель духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов. Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

