В Чебоксарах спортсменка спасла тонущего мальчика

Воспитанница Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова Александра Железина спасла тонущего 10-летнего мальчика.

Как сообщает телеграм-канал Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, ЧП произошло в Ботаническом саду, где девушка прогуливалась со своим приятелем. Навстречу им вышли женщины, которые попросили о помощи. Ребята добежали до пруда и увидели двух мальчиков: один находился в холодной воде, а второй пытался ему помочь выбраться.

Александра, не теряя ни секунды, бросилась спасать обессилевшего ребенка — доползла до него по упавшему на воду дереву, схватила за ворот куртки и брюки и вытащила на берег.

Как выяснилось, мальчики пришли на пруд порыбачить, и у одного из них удочка упала в воду.