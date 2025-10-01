Алексей Ладыков, заместитель Председателя Кабинета министров — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации:

«Товарищество офицеров «Сыны Отечества» обсудило задачи на 2026 год. Встреча в Полпредстве Чувашии прошла под руководством первого заместителя председателя общественной организации выходцев из Чувашии, полковника Ивана Николаевича Николаева с участием Героя России Николая Федоровича Гаврилова. Организация ведет многоплановую работу по сохранению исторической памяти, поддержке земляков и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Договорились продолжить проекты по поддержке участников специальной военной операции. На собрании также вынесли на обсуждение кандидатуры на должность председателя организации. Наши земляки служат примером офицерской чести. Все, что делают «Сыны Отечества», направлено на развитие патриотизма нашего подрастающего поколения».