Системой оповещения охватят всю республику

Несчастных случаев на водоемах стало меньше

В последние годы в Чувашии проводится масштабная работа по модернизации региональной системы оповещения населения. На сегодня она подходит к завершению, о чем говорилось на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Так, в период с 2023-го по 2024 годы осуществлены монтаж и пусконаладочные работы сотен комплексов оповещения, включая 26 пультов управления и 283 оконечных устройства. В августе этого года выполнены комплексные испытания оборудования, все технические дефекты, которые были обнаружены, устраняются. До середины октября планируется завершить установку 133 комплексов информационной безопасности. Только за последние три года на модернизацию региональных систем оповещения населения из консолидированного бюджета республики было направлено свыше 500 млн рублей.

По словам Олега Николаева, охват населения техническими средствами оповещения превысил 75%. При этом в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Чебоксарском и Моргаушском округах данный показатель достиг ста процентов.

В ходе заседания также затронули тему происшествий на водоемах республики за летний период. С июня по август этого года произошло 16 несчастных случаев на воде, в которых погибло 16 человек, включая одного ребенка. Всего же с начала года зафиксировано 26 водных ЧП. Цифры прошлого года куда выше: за лето — 27 случаев, за девять месяцев — 32. По итогам купального сезона удалось сократить количество несчастных случаев на воде на 41%, а число погибших — на 43%. «Это ощутимый результат, за который отвечает каждый, кто причастен к обеспечению безопасности», — констатировал Олег Николаев.

Надо сказать, что к сокращению происшествий на воде привела комплексная подготовка к летнему сезону. Было организовано восемь пляжей для купания и 121 место для отдыха на водоемах. На водных объектах проведено 149 водолазных обследований. Особое внимание уделялось безопасности детей. Совместно с органами местного самоуправления, спасателями и общественными организациями проводили беседы в школах и детских лагерях о поведении на воде.