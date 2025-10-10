Памяти Заремы Гульфашановны Рудич

Коллектив ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава Росиии с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине врача-офтальмолога высшей категории Заремы Гульфашановны Рудич.

Зарема Гульфашановна отдала нашей клинике более 35 лет жизни, пройдя путь от молодого специалиста до опытного врача-офтальмолога. Её профессиональное мастерство, преданность делу и безграничная доброта спасли зрение тысячам пациентов.

Мы потеряли не просто коллегу, а чуткого врача, мудрого наставника и душевного человека, чья искренняя улыбка и готовность помочь создавали в коллективе особую атмосферу тепла и взаимопонимания.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Заремы Гульфашановны. Память о этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Помним и скорбим…