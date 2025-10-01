Сергей Анисимов из Чувашии стал лучшим слесарем-инструментальщиком

В Смоленской области подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», на котором Сергей Анисимов из Чувашии стал призером, заняв третье место в номинации «Слесарь-инструментальщик». В Смоленской области также встретились финалисты номинаций «Токарь» и «Фрезеровщик». Программа соревнований включала в себя многоэтапные испытания, специалисты демонстрировали теоретические знания и практические навыки. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.