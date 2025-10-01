В Чувашии стало больше предпринимателей в фитнес-индустрии

Спрос на здоровый образ жизни стимулирует рост малого и среднего бизнеса в этой сфере.

По данным отраслевой корпорации, в России за год количество субъектов в фитнес-сегменте увеличилось на 15% — до 6,5 тыс. на минувший сентябрь. Доходы отрасли выросли почти в полтора раза, составив 92 млрд рублей. Чувашия также демонстрирует положительную динамику. В республике сегодня работают 30 субъектов в фитнесе против 27 год назад. Доходы бизнеса увеличились еще заметнее — с 155 млн рублей в 2023 году до 218 млн рублей в 2024-м.

По словам министра экономического развития и имущественных отношений Ларисы Рафиковой, такой результат во многом обеспечивается поддержкой, которую бизнес получает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Только в этом году центр «Мой бизнес» предоставил финансирование на приобретение нового оборудования для клубов, сообщает пресс-служба министерства.