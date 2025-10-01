Предприятиям пищевой промышленности помогут повысить производительность труда

Предприятия пищевой промышленности Чувашии могут нарастить объемы производства благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда».

Такой опыт уже получили некоторые компании республики. Например, ООО «Вурнарский мясокомбинат» повысило производительность труда в нескольких цехах до 15%, сохранив прежнее количество сотрудников и оборудование. При помощи инструментов бережливого производства также была проведена модернизация склада: установлены автоматизированные комплексы, гравитационные стеллажи, появился робот-подборщик.

Сегодня более 1,5 тыс. предприятий пищевой промышленности и производителей оборудования для нее могут бесплатно получить адресную поддержку в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщает Министерство промышленности и энергетики Чувашии. Кстати, 6 ноября в Москве на ВДНХ состоится VII федеральный форум «Производительность 360». Отраслевые эксперты познакомят участников рынка с «рецептами роста», расскажут, как выстроить производство и логистику, чтобы перестать работать в убыток. Организаторы форума — Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.