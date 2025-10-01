В Моргаушском районном Доме культуры открылся модернизированный кинозал на 130 мест

В обновленном пространстве установили киноэкран, цифровое оборудование, звуковую аппаратуру и систему для демонстрации фильмов в формате 3D. На торжественной церемонии открытия заместитель министра культуры Чувашии Надежда Павлова отметила, что в республике уже работает 24 современных кинозала, планируется оборудовать еще пять учреждений.

В свою очередь, в деревне Большие Бикшихи Канашского округа после капитального ремонта заработал местный Дом культуры. Здание преобразилось до неузнаваемости. На обновление было потрачено более 25 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа. Теперь в Доме культуры закипит жизнь — планируется открытие танцевальных групп и театральной студии для школьников.