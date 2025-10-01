В Чебоксарской детской музыкальной школе № 4 состоялся концерт, посвященный Дню пожилых

«Краски осени»

1 октября в Чебоксарской детской музыкальной школе № 4 им. Ходяшевых состоялся концерт под названием «Краски осени», посвященный Дню пожилых людей и Дню музыки.

Концерт стал возможностью выразить искреннее уважение и признательность старшему поколению.

«Бабушки и дедушки наших учеников стали для нас по-настоящему близкими и дорогими людьми. Многие из них обучали в нашей школе своих детей, а теперь продолжают учить внуков. Мы постарались подготовить интересный концерт, наполненный популярной музыкой, в котором приняли участие наши ученики, преподаватели и даже родители», — рассказали педагоги музыкальной школы.

В ансамблях выступили пианисты, скрипачи, гусляры и баянисты. Прозвучали хиты народной, советской и зарубежной музыки. Каждое выступление отличалось высоким мастерством исполнения и искренними эмоциями.

В заключение концерта на сцену вышла народная артистка Чувашской Республики, солистка «Волга-оперы» и лауреат международных конкурсов Маргарита Финогентова, которая порадовала публику своим голосом, уникальным по красоте и силе.

«Наша преданная аудитория была тронута теплым приемом. Каждый музыкальный номер оставил незабываемые впечатления в душах наших уважаемых гостей», — отметили организаторы концерта.