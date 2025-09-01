ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе:

«Чувашия сегодня — это гармонично развивающаяся республика. Благодаря эффективному государственному управлению и поддержке руководства страны здесь отмечается стабильный рост основных макроэкономических показателей. В Чувашии в атмосфере межнационального согласия и традициях добрососедства проживают представители разных народов России. Богатое культурное наследие и замечательная природа дают широкие возможности для развития туризма. <…> Большое внимание руководство региона уделяет мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Нужно продолжить эту работу: повышать эффективность существующих мер, находить возможности для внедрения новых форм поддержки, исходя из реальных потребностей наших защитников».