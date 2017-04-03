АКИНФИЕВ Александр Владимирович

2 апреля 2017 года на 76-м году жизни после тяжелой болезни скончался высококвалифицированный врач, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, заслуженный врач Российской Федерации, почетный член Ассоциации детских хирургов России Александр Владимирович Акинфиев.

А.В. Акинфиев родился 2 октября 1941 года в г. Курске.

В 1965 году окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института. Далее был зачислен в клиническую ординатуру (1965–1967), а затем в аспирантуру (1967–1970) на кафедру детской хирургии. После успешной защиты кандидатской диссертации в 1971 году прошел по конкурсу на должность ассистента кафедры детской хирургии Казанского государственного медицинского института. В дальнейшем, продолжая совершенствовать свои знания, осваивая новые оперативные приемы и занимаясь активно научной работой, А.В. Акинфиев в 1983 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Бактериальные деструкции легких и их осложнения у детей».

В 1988 году руководством Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова А.В. Акинфиев был приглашен возглавить кафедру травматологии и детской хирургии медицинского факультета. В 1990 году профессор А.В. Акинфиев организовал и стал первым заведующим кафедрой детской хирургии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

С первых дней работы в Чувашии профессор А.В. Акинфиев активно занимался хирургической деятельностью. Будучи хирургом высшей категории, он успешно оперировал новорожденных детей с пороками развития, обучал врачей хирургическим вмешательствам на органах грудной клетки у детей. Впервые в Чувашии выполнил операцию пластики левого главного бронха при его отрыве с сохранением сосудистых элементов, впервые выполнил бронхотомию у годовалой девочки для удаления инородного тела с последующим восстановлением проходимости промежуточного бронха справа. Разработал принципы поэтапного хирургического лечения кишечной непроходимости у детей первого года жизни, внедрил в практику работы хирургического отделения метод «управляемой лапаростомии», позволивший спасти многие жизни безнадежных до этого детей.

С целью улучшения и комплексного лечения онкологических заболеваний у детей, совместно с сотрудниками Республиканского онкодиспансера, профессор А.В. Акинфиев разработал и внедрил в практику детский канцерорегистр (один из первых в России). Впервые в Чувашии и один из первых в России А.В. Акинфиев создал на базе детского медицинского центра, в открытии которого он сыграл большую роль, детский хирургический стационар одного дня (1990).

В неотложной травматологии под руководством профессора А.В. Акинфиева произошло изменение принципиального характера – стали широко использоваться методики остеосинтеза, позволяющие резко сократить длительность пребывания ребенка в стационаре и значительно улучшить результаты лечения.

Большой заслугой профессора А.В. Акинфиева стала организация детского круглосуточного травматологического пункта, развернутого при детском медицинском центре.

Будучи главным детским хирургом г. Чебоксары и экспертом страховой больничной кассы, А.В. Акинфиев много уделял внимания контролю за лечением хирургических заболеваний у детей. Он много оперировал и обучал молодых врачей.

Профессор А.В. Акинфиев проводил большую консультативную работу – практически во всех детских поликлиниках г. Чебоксары, во время регулярных выездов в районы Чувашии, на базе детского медицинского центра.

При непосредственном участии и руководстве профессора А.В. Акинфиева были защищены 8 кандидатских и 1 докторская диссертации, он неоднократно привлекался в качестве официального оппонента на защитах диссертаций. Всего им было опубликовано 280 научных работ, написана глава в монографии своего учителя – профессора М.Р. Рокицкого. Александр Владимирович автор 3 изобретений, 12 рационализаторских предложений, под его редакцией издано 5 сборников научных работ.

А.В. Акинфиев регулярно участвовал в работе Российских симпозиумов детских хирургов, конференциях Приволжского Федерального округа и медицинского факультета ЧГУ. Лекции и семинарские занятия профессора А.В. Акинфиева отличались ясностью и глубиной, высоким профессионализмом, вызывали интерес слушателей. Он много занимался со студентами.

За плодотворную научную работу в 2001 году профессору А.В. Акинфиеву было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики», в 2002 году он был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2011 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2016 году он стал почетным членом Ассоциации детских хирургов РФ. Профессор А.В. Акинфиев награждался благодарностями мэра г. Чебоксары и руководства ЧГУ, Почетными грамотами Управления здравоохранения г. Чебоксары, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Александр Владимирович Акинфиев всегда был доброжелательным к коллегам по работе, врачам, студентам, пациентам и пользовался их большим уважением.

Его уход – большая утрата для всей медицинской общественности Чувашии. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии.