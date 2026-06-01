Теплотрассы требуют внимания

Износ тепловых сетей в Чебоксарах сегодня составляет 67%. Почти половина из них работают уже более 25 лет. Ветхость теплотрасс добавляет забот энергетикам и продлевает сроки отключений горячей воды в жилых домах на время устранения выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов. Об этом в прошлый вторник на пресс-конференции, посвященной ходу подготовки к предстоящему отопительному сезону, заявило руководство филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс».

Испытания в помощь надежности

В том числе из-за старения труб за прошлый отопительный сезон в столице республики было зарегистрировано немало случаев отключения подачи тепла и горячей воды. Но следует отдать должное персоналу энергокомпании: отключения не были долгими, повреждения устраняли в течение дня. При этом энергетики стремятся максимально все отремонтировать летом — чтобы зимой, когда перебои с теплоснабжением чреваты куда более серьезными последствиями, избежать аварий. Выявлению слабых звеньев в сетях как раз и способствуют гидравлические испытания, при проведении которых на время приходится отключать горячее водоснабжение потребителям.

Директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Владимир Тихонович напомнил, что в прошлом году опрессовка теплотрасс позволила выявить в общей сложности свыше 200 повреждений на разных участках. Нынче ситуация лучше: «И по магистральным сетям запустились быстрее, что позволило нам за 14-дневный срок запитать межквартальные сети». В этом году гидравлические испытания теплосетей в Новоюжном и Центральном районах Чебоксар выявили 102 повреждения, сообщил Владимир Викторович. Около 50 дефектов энергетики устранили в первые две недели. К утру вторника из 968 многоквартирных жилых домов, запитанных теплом от Чебоксарской ТЭЦ-2, отключенными оставались 111. Ремонтные бригады энергокомпании трудились и трудятся в круглосуточном режиме, но срок подачи горячей воды всё-таки пришлось сдвинуть. Работы продолжаются.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах столь высокого уровня износа теплотрасс, Владимир Тихонович отметил, что эта проблема уходит корнями во времена, когда городские сети обслуживала другая организация, до «Т Плюс». Заменить все изношенные трубы в городе одновременно точно невозможно — это задача на много лет вперед. В рамках концессионных соглашений, подписанных с муниципалитетами, энергокомпания ведет целенаправленную работу по обновлению сетей. Концессия позволила нарастить объём перекладки труб. При общей протяженности теплотрасс порядка 600 км с 2021 года заменили более 77 км сетей в Чебоксарах и 21 км в Новочебоксарске. Это уже, по мнению директора филиала, хороший результат: «Мы поэтапно ведём работы для обновления тепловой инфраструктуры. В прошлом году в Чебоксарах заменили порядка 30 км труб. В этом году планируем больше — 33 км. Также предстоят работы в Новочебоксарске, и общая протяженность перекладки трубопроводов в текущем году превысит 37 км».

В городе-спутнике, кстати, к гидравлическим испытаниям приступили позже, поэтому о количестве дефектов говорить еще рано. Хотя, исходя из своего опыта, энергетики говорят, что там состояние труб чуть лучше. Но износ все равно составляет 62%, чуть более трети теплотрасс старше 25 лет — хвастать, согласитесь, тоже особо нечем.

Работа на совесть

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Алексея Шихматова, перекладку труб в первую очередь производят на самых проблемных участках. Таковых, к сожалению, немало. Представителям СМИ продемонстрировали куски гнилых труб, срезанных на ветхих участках теплотрасс в разных районах столицы Чувашии. Алексей Петрович назвал конкретные адреса, где много лет под землей пролежали эти трубы: ул. Карла Маркса, 48, Чернышевского, 25, бульвар Миттова, 11… Грунтовые воды, дождь, снег — агрессивная среда разъела металл насквозь. Такие трубы, безусловно, не могут обеспечить надежность энергоснабжения потребителей. «Тогда почему не использовать полипропиленовые трубы — им-то коррозия не страшна?» Отвечая задавшему этот вопрос журналисту, начальник района Чувашских тепловых сетей Николай Прохоров согласился, что такие трубы, действительно, хороши — там, где температура и давление невысокие. Но температура подаваемого от ТЭЦ теплоносителя в зимнюю стужу поднимается до 150 градусов, давление доходит до 60 кг на квадратный сантиметр — никакой полипропилен не выдержит.

Длительности отключения множества домов при опрессовках у энергетиков тоже есть обоснованное объяснение: «Отключения проходят не одновременно во всех районах. Мы испытываем сразу целую тепломагистраль протяжённостью несколько километров, поэтому отключение касается большого количества домов одновременно. Необходимо проверить всю протяжённость трубопровода, найти на нём слабые места, отремонтировать даже мелкие дефекты или заменить этот участок. Понимаем, что ремонтные работы вызывают неудобства из-за отсутствия горячей воды, но это крайне необходимо для будущего комфорта и безопасности жителей. Найти дефекты и просто закрыть на них глаза мы не можем, взять и закопать трубы в таком виде нельзя». Работы, выполненные сегодня на совесть, позволят чувствовать уверенность зимой, когда цена надежности энергоснабжения потребителей особенно высока.

Зашел разговор и о благоустройстве территорий после ремонтных работ на тепловых сетях. Владимир Тихонович признал, что не всегда на местах раскопок остаются зеленые газоны и ровный асфальт, некоторые участки еще ждут благоустройства. «Подвел подрядчик — не рассчитал свои силы, не смог закрыть наши потребности. Пришлось под конец года, в ноябре, привлечь к работам другого подрядчика. Поэтому в этом году в Чебоксарах еще в апреле подписали контракты сразу с тремя подрядчиками — каждый будут работать в своем районе. Средства для этих работ предусмотрены», — заверил директор филиала.

Долг платежом красен

Венцом пресс-конференции стала тема задолженности потребителей — она все также злободневна. «Все средства, которые мы собираем за тепло и горячую воду, идут на ремонт и модернизацию оборудования ТЭЦ и тепловых сетей», — подтвердила директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Любовь Александрова.

Журналисты поинтересовались: платит ли потребитель за горячую воду, когда ее нет, к примеру, во время тех же гидравлических испытаний? Переживать, оказывается, не стоит: при отключении горячей воды на время ремонтных работ приборы учёта не фиксируют объём её потребления, соответственно, начисление не производится. «Нет потребления — нет начисления. При этом никаких дополнительных заявлений писать не нужно: мы все видим, знаем, все учтем», — заверила Любовь Вячеславовна. Если же у жителей нет прибора учёта, то квитанция рассчитывается по нормативу — пропорционально дням фактического потребления. Никаких дополнительных заявлений жителям писать не нужно — период отключения будет автоматически учтён в квитанциях.