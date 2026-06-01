Руководитель Управления Росреестра по Чувашии проведет прием граждан

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

18 июня в приемной Президента России в Чувашии состоится личный прием граждан руководителем Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Карпеевой.

Екатерина Владимировна будет принимать с 14:00 до 16:00.

С какими вопросами можно обратиться?
  • по оформлению прав на недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки).
  • как оформить дачу или гараж;
  • в каких случаях нужно проводить межевание;
  • как разрешить спор с соседями по границам участка и т. д.;
  • как разобраться с заброшенными участками.

Консультирование пройдет по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36 (здание МФЦ, 2 этаж).

Необходимо заранее записаться по телефонам: 8 (8352) 62-22-33 или 39-36-83.

Опубликовано: 16 июня 2026 г.


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