Руководитель Управления Росреестра по Чувашии проведет прием граждан

18 июня в приемной Президента России в Чувашии состоится личный прием граждан руководителем Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Карпеевой.

Екатерина Владимировна будет принимать с 14:00 до 16:00.

С какими вопросами можно обратиться?

по оформлению прав на недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки).

как оформить дачу или гараж;

в каких случаях нужно проводить межевание;

как разрешить спор с соседями по границам участка и т. д.;

как разобраться с заброшенными участками.

Консультирование пройдет по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36 (здание МФЦ, 2 этаж).

Необходимо заранее записаться по телефонам: 8 (8352) 62-22-33 или 39-36-83.