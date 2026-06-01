В республике бизнес и государство объединяют усилия для решения демографических задач

Между карьерой и семьей

На расширенном заседании коллегии Минтруда Чувашии, приуроченном ко Дню социального работника, стороны обсудили переход от точечных выплат к системной поддержке семей через внедрение корпоративных стандартов. На сегодняшний день около 1,4 тыс. региональных работодателей уже закрепили в своих коллективных договорах дополнительные гарантии и льготы для сотрудников с детьми.

Открывая мероприятие, Глава Чувашии Олег Николаев обозначил защиту семейных интересов как безусловный и главный ориентир в работе регионального Правительства. Руководитель республики отметил, что меры социальной поддержки в последние годы неуклонно растут, охватывая новые сферы. При этом он подчеркнул, что демографический успех невозможно построить исключительно на финансовых выплатах и льготах. Фундаментальным фактором здесь выступает уверенность людей в завтрашнем дне. Олег Николаев призвал сместить фокус на совместное решение социальных проблем, акцентировав внимание на том, что это зона общей ответственности и партнерства государства и бизнеса.

Передовые предприятия республики уже сегодня формируют широкий и привлекательный социальный пакет. В него входят единовременные выплаты при рождении ребенка, содействие в решении жилищных вопросов, компенсация санаторно-курортного лечения, расширенное медицинское страхование, гибкие графики работы и корпоративные скидки на занятия спортом. Подобные просемейные практики успешно интегрированы в корпоративную культуру таких гигантов, как АО «Вурнарский завод смесевых препаратов», ПАО «Химпром», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», АО «ЧЭАЗ».

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова выразила убежденность, что внедрение демографического стандарта кардинально меняет восприятие предприятия. По ее словам, компания перестает быть для сотрудника лишь местом заработка, трансформируясь в надежного партнера, помогающего в создании и укреплении семьи. Глава ведомства отметила, что такая политика приносит бизнесу ощутимые дивиденды. Так, заботясь о семьях работников, предприятие получает в свое распоряжение наиболее лояльных, продуктивных и преданных специалистов, превращая социальную ответственность в устойчивое конкурентное преимущество на рынке труда.

Чтобы систематизировать этот процесс и помочь предпринимателям, на федеральном уровне был утвержден ГОСТ Р 72119-2025 «Корпоративный демографический стандарт», выступающий в роли готовой методички по интеграции лучших практик. В республике эти нормы адаптированы под региональную специфику, Правительство республики совместно с профсоюзами и объединениями работодателей разработало специальные рекомендации для предприятий.

Эффективность такого комплексного подхода уже находит свое статистическое подтверждение. С 2012 года число многодетных семей в регионе увеличилось почти втрое, превысив отметку в 24 тыс.

Оценить реальный вклад компаний в поддержку демографии позволяет специальный рейтинг корпоративной просемейной политики. На данный момент высокий уровень поддержки в нем демонстрируют более пяти тысяч чувашских работодателей. Лидерами традиционно выступают сферы торговли, строительства и обрабатывающего производства. Высокие позиции в этом рейтинге напрямую влияют на общий ESG-рейтинг социально ответственного бизнеса, что открывает для компаний доступ к налоговым стимулам, грантовой поддержке, а также предоставляет дополнительные преференции при участии в государственных и муниципальных закупках.