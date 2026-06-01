Чувашия активно участвует в Программе долгосрочных сбережений (ПДС)

Накопить с помощью государства

По данным Минфина России, на 1 мая к программе присоединились 14,2% жителей республики. Это лучший показатель в ПФО, где среднее значение составляет 10,4%.

Только за четыре месяца этого года участниками программы стали свыше 23 тыс. человек. Всего же с 1 января 2024 года договоры ПДС заключили более 165 тыс. наших земляков. Общая сумма вложений достигла 9,1 млрд рублей.

ПДС реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и призвана помогать жителям страны копить на будущее, получая поддержку от государства (до 360 тыс. рублей). Добровольные взносы граждан софинансируются в течение 10 лет. Все накопления застрахованы на рекордную сумму — до 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по обычным вкладам. Оформляя налоговый вычет, можно возвращать до 52 тыс. рублей ежегодно, поясняет Минфин Чувашии.

«Важно, что в рамках программы предусмотрена возможность досрочного снятия денег в сложных жизненных ситуациях, а в случае непредвиденных обстоятельств все сбережения гарантированно переходят наследникам», — подчеркнул директор Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев.