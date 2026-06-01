С паводком справились

В Чувашии состоялась комплексная проверка водохранилищ, расположенных на реке Малый Цивиль (Вурнарский округ), в поселке Ибреси и на реке Карле у села Трехбалтаево Шемуршинского округа.

Межведомственная комиссия подтвердила — гидротехнические сооружения успешно справились с пропуском весеннего паводка. Однако было сделано несколько замечаний. Так, на водохранилище на реке Малый Цивиль требуется очистить отводящий канал от растительности и отремонтировать затворы. Объект группового водовода в Ибресях необходимо привести в надлежащее эксплуатационное состояние. Также следует подготовить план ремонта сооружений гидроузла на реке Карле.

Комплексная проверка гидротехнических сооружений будет продолжена, сообщает Минприроды Чувашии.