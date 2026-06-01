В Чебоксарах началось благоустройство дворов

Ровный асфальт и не только

Работы в рамках программы «Ниме — Народный бюджет» уже проводятся по проспекту Мира, 64, 66, 68 и 70. Здесь появятся современная детская площадка, удобная парковка, а также система видеонаблюдения. На днях состоялось выездное совещание с участием руководителя управы по Ленинскому району Геннадия Маслова и активистов общественного контроля. «Мы очень рады, что именно в нашем дворе проводятся мероприятия по благоустройству. Это наша общая победа!» — поделилась впечатлениями председатель ТОС «Возрождение» Ирина Александрова.

Также в рамках программы «Ниме — Народный бюджет» в Чебоксарах отремонтируют более 10 км дорог частного сектора. Стоимость работ — 64,5 млн рублей. Подписаны муниципальные контракты с подрядными организациями ООО «Дорстройсервис», «Регион Свет», «Строитель-77».

Вопрос обсуждался на общегородской планерке. Как было отмечено, в плане — 24 объекта, работы начаты по 17 адресам. В переулке Гремячевский ремонт уже завершен. По пяти объектам (улицы Декоративная, Токмакова, 9-я Южная, Вишневая, Грузовой проезд) обустроено асфальтобетонное покрытие, осталось укрепить обочины щебнем.