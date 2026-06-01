От миграционных пошлин до автобусной остановки

Парламентская деятельность депутата Государственной Думы Аллы Салаевой охватывает самый широкий спектр проблем. В фокусе ее внимания находятся не только стратегические инициативы по совершенствованию федерального законодательства, но и самые насущные, бытовые запросы жителей конкретных населенных пунктов в республике.

Вид на жительство подорожает

Государственная Дума утвердила поправки, существенно увеличивающие размер государственных пошлин для иностранных граждан и работодателей, привлекающих зарубежную рабочую силу. Стоит отметить, что это лишь часть системной работы. Начиная с 2024 года парламент принял уже 27 законодательных решений, направленных на упорядочивание миграционной политики.

Цифры весомые. Пошлина за российское гражданство вырастет почти в 12 раз — с 4200 до 50000 рублей. За разрешение на временное проживание придется заплатить 15000 рублей вместо прежних 1920. Вид на жительство подорожает в пять раз: с 6000 до 30000 рублей. Работодатели будут платить 15000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста. При этом льготы сохранятся для участников программы переселения соотечественников и иностранцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей. «К нам должны приезжать люди, которые готовы трудиться, уважать российские законы и связывать свое будущее с нашей страной», — прокомментировала депутат в своем канале в мессенджере МАХ.

В Шумерле открылся обновленный детский сад

Вопросы образования и создания комфортной среды для подрастающего поколения остаются в числе приоритетных в работе Аллы Салаевой. В Шумерле после масштабного капитального ремонта свои двери распахнул детский сад «Родничок». Ремонтные работы парламентарий держала на личном контроле. Модернизация здания стала возможной благодаря федеральной президентской программе, на эти цели было направлено свыше 100 млн рублей. Алла Салаева поблагодарила Главу Чувашии Олега Николаева, профильные министерства и Службу единого заказчика за совместную работу. Отдельно депутат отметила терпение родителей и педагогического коллектива. Впереди еще благоустройство территории вокруг здания.

Просьбы жителей выполнены

Депутатский корпус не обходит стороной и точечные инфраструктурные запросы граждан. Показателен пример одной из деревень Красночетайского муниципального округа, где треть населения составляют люди пожилого возраста. Для них наличие современной и безопасной остановки в шаговой доступности — вопрос и комфорта, и безопасности.

После обращения жителей к Алле Салаевой был оперативно проработан вопрос совместно с главой округа Иваном Михопаровым. Подготовленный проект получил поддержку Минтранса Чувашии. Было выделено более 40 млн рублей на комплексное развитие дорожного участка. В рамках работ дорогу расширили, обустроили дополнительные полосы и переходно-скоростные карманы для заезда общественного транспорта, а также установили современное освещение.

После полного завершения работ новая остановка будет внесена в официальный реестр, а автобусные маршруты скорректируют с учетом ее нового расположения, что сделает поездки сельчан максимально удобными.