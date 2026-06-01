Свое, новое, эффективное

Шумерля давно известна как промышленный город, но на прошлой неделе здесь произошло событие, которое трудно переоценить: на заводе «Проектэлектротехника» собрали силовой трансформатор мощностью 16 МВА. Первый в истории Чувашии агрегат такого класса.

Производство хорошо знакомо жителям города — здесь выпускают сухие трансформаторы с литой изоляцией. Только теперь предприятие шагнуло на принципиально иной уровень. До этого момента оборудование подобной мощности умели делать всего в двух регионах страны. Теперь Чувашия вошла в эту тройку.

Глава республики Олег Николаев лично приехал на завод, чтобы увидеть результат своими глазами. В цехе он осмотрел готовый агрегат и поговорил с теми, кто его создавал. «Сегодня мы решаем две ключевые задачи: обеспечиваем технологический суверенитет и движемся к лидерству. Это не просто импортозамещение, а создание принципиально новых решений на основе инновационных идей», — подчеркнул руководитель региона, обращаясь к коллективу.

Трансформатор мощностью 16 МВА — техника серьезная. Такие агрегаты выдерживают колоссальные нагрузки и обеспечивают надежное энергоснабжение крупных объектов. Первый шумерлинский гигант уже ждут в Москве, именно для инфраструктуры столицы его и собирали.

Пять лет назад замысел только зарождался. Тогда руководство предприятия поверило в идею, воспользовалось мерами государственной поддержки и начало методично двигаться к цели. Коллектив учился, перестраивал процессы, искал новые технологические решения. «Когда появляется возможность предприятию платить, а работнику зарабатывать достойную заработную плату, производя очень высококачественную продукцию — вот тогда у нас и получается результат», — отметил Олег Николаев.

За эти годы завод вырос из небольшого участка в полноценное производство. Сегодня мощности загружены примерно на 50%, а значит — есть куда расти. Руководство республики готово поддержать расширение, и при необходимости рядом с действующим цехом появятся новые площади.

Сухие трансформаторы с литой изоляцией привлекают внимание рынка не случайно, они безопаснее в эксплуатации и служат дольше масляных аналогов. По оценке Главы Чувашии, российские производители — а их, как он выразился, «по пальцам одной руки можно посчитать» — уже к концу года смогут закрывать от 30 до 40% потребностей отечественного рынка. Этого достаточно, чтобы запустить механизм реальной защиты своего производителя и нарастить темп дальше.

География поставок у предприятия уже нешуточная. Шумерлинские трансформаторы работают на транспортных объектах и промышленных площадках по всей России, а также уходят в страны СНГ: в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Параллельно налаживаются контакты с Таджикистаном и Узбекистаном.

В линейке продукции завода — оборудование для энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазовой отрасли, а также для солнечной и ветрогенерации. После запуска новой автоматизированной линии предприятие освоило выпуск более мощных агрегатов и продолжает расширять ассортимент.

Олег Николаев вручил благодарственные письма Главы Чувашской Республики тем, кто своим трудом приближал этот результат. Награды получили заместитель главного конструктора по перспективным разработкам Владислав Лаврентьев, начальник участка испытаний Александр Сымулов, инженер по подготовке производства Александр Михайлов и мастер участка намотки и заливки обмоток Андрей Махалов.

Под крышей завода в тот день щебетали ласточки. И это, несомненно, к добру: именно из таких значимых проектов, где объединяются профессионализм коллектива и государственная поддержка, складывается, по словам Главы региона, мощный вклад в развитие не только Чувашии, но и всей страны.

Александра Филиппова