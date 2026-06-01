Общественного транспорта в Чебоксарах станет больше

В столице Чувашии в этом году начнут работу автобусы № 23 и № 31. Нововведения анонсировал Минтранс республики.

Первый маршрут свяжет микрорайон «Грушевый», что в «Садовом», и поселок Энергетиков и охватит такие важные социальные объекты, как Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Больницу скорой медицинской помощи. Конечные остановки второго — поселок Энергетиков и Завод силовых агрегатов. На нем также можно будет доехать до пригородного и железнодорожного вокзалов.

Как «СЧ» уже сообщала, с 1 июня троллейбусный маршрут № 61 «Новочебоксарск (микрорайон «Иваново») — Чебоксары (Медицинский центр)» изменил схему движения: теперь он проходит через «Новый город». Это решение принято по многочисленным просьбам жителей района. Также с 1 июня троллейбусные маршруты № 5 и № 6 объединены в маршрут № 6 «Промтрактор — Мега Молл». Изменения в маршрутах № 2, № 3, № 4, № 8, № 9 и № 14 перенесены на более поздний срок. Для начала специалисты должны проанализировать пассажиропоток на вновь открытых маршрутах, объясняют в министерстве.

Для реализации всех предложений предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026-2028 годы. В частности, на 2026 год дополнительно выделено 13,9 млн рублей, в связи с чем общий объем финансирования составил 245 млн рублей на новые маршруты и сохранение существующих. В 2027 и 2028 годах финансирование будет увеличено для обеспечения стабильной работы общественного транспорта. Так, в 2027-м на развитие пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам предусмотрено 292 млн рублей, в 2028-м — 294 млн рублей. Общий объем финансирования на трехлетку превысит 800 млн рублей.

Изменения являются частью программы модернизации общественного транспорта, которая включает в себя в том числе обновление подвижного состава. В 2026-2028 годах ожидается поступление 118 автобусов и увеличение числа троллейбусов на 37,8% — с 200 до 277 единиц.