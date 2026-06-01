Широкие возможности для книголюбов

В деревне Малые Бикшихи Канашского округа открылась первая в этом году и 41-я в Чувашии модельная библиотека.

На модернизацию пространства в рамках национального проекта «Семья» выделено более 8 млн рублей. Отремонтированы помещения, закуплены интерактивное оборудование и стильная мебель, пополнен книжный фонд. Теперь библиотека — это не просто книгохранилище, а высокотехнологичный Центр творческого чтения «На Канашской».

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила значимость проекта для сельских жителей: «В этом году в республике благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева откроем 14 модельных библиотек, семь из которых будут модернизированы за счет средств федерального бюджета. Это уже третья модельная библиотека в Канашском муниципальном округе, и ее открытие — долгожданное событие для почти двух тысяч человек. Благодаря нацпроекту «Семья» и партийному проекту «Единой России» «Культура малой родины» создано комфортное, технически оснащенное пространство. Библиотека предоставит жителям новые возможности для интеллектуального досуга: от работы в мультстудии до освоения секретов чувашской вышивки. Мы делаем все, чтобы культура в малых населенных пунктах была современной, доступной и вдохновляла людей на творчество».

Посетителей ждет пять функциональных зон. Мастер-классы местных умельцев будут проходить в выставочном пространстве «Арт-квадрат». В событийном зале «Пехет» станут доступны клуб «Школа чувашской вышивки» и общественные объединения. Зона «Книжная карусель» — территория детства с интерактивным столом, «умным» глобусом и собственной мультстудией. На интеллектуальной площадке «ДвижОК!» для будущих блогеров оборудована зона с хромакеем и профессиональной фототехникой. В пространстве «Тихого чтения» сельчане в уютной атмосфере смогут встретиться со своими любимыми произведениями.

В Минкультуры Чувашии отмечают, что фонд библиотеки пополнился на 2,5 тыс. книг. Особое внимание уделено детям и молодежи. Среди новинок — уникальные 3D- и 4D-издания с дополненной реальностью, книги-панорамы и специализированная литература с укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей.