Как тыл помогает фронту

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чувашии отметили вклад волонтеров, предприятий, организаций, учреждений образования, которые поддерживают бойцов.

«Пусть тоже знают»

Конференц-зал Чувашского национального музея был полон. Накануне Дня России здесь чествовали тех, чья ежедневная работа спасает жизни на передовой. Предприятия республики, медицинские организации, школы и волонтеры получили заслуженные награды за помощь, оказываемую прифронтовым госпиталям.

Мероприятие организовали Союз женщин Чувашии, региональное «Женское движение «Единой России» и Благотворительный фонд «Перле». Атмосфера в зале царила душевная. «Отмечен вклад каждого в общее дело, — обратилась к собравшимся исполнительный директор Благотворительного фонда «Перле» Наталия Колыванова. — Именно вы помогаете обеспечить раненых в прифронтовых госпиталях самым необходимым. Каждый из вас — Человек с большой буквы. Вы — надежный тыл, и ваш вклад бесценен. Каждый здесь действует по принципу «чужой беды не бывает» и «своих не бросаем».

На выставку «Родина Za нами» были переданы некоторые вещи бойцов, которые привезла из очередной поездки сотрудница Фонда «Перле» Надежда Савельева.

Встречу открыли короткие видеоролики. На экране сменяли друг друга кадры из волонтерских цехов и госпитальных палат, лица людей, упаковывающих коробки, и видеообращения бойцов со словами признательности. Цифры говорили сами за себя. История масштабной помощи началась в 2022 году. Тогда председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и депутат Госдумы Алла Салаева приехали в военный госпиталь Санкт-Петербурга к раненым землякам. Стало очевидно: бойцам жизненно необходимы внимание, забота и постоянная поддержка.

С тех пор Чувашия отправила 18 крупных гуманитарных грузов в прифронтовые госпитали. Это 42 тонны медикаментов, оборудования и вещей, собранных жителями и заводами. Это 2770 индивидуальных подарков, врученных раненым лично в руки, и множество маскировочных сетей, уехавших на передовую.

«Мы вместе, и это главное, — подчеркнула Наталья Николаева. — Сейчас время людей, умеющих чувствовать момент. Самое главное — быть участниками предстоящих событий, а не наблюдателями. Мы задаем пример подрастающему поколению: как быть настоящим гражданином, иметь совесть, честь и внутреннюю уверенность. Маленький вклад каждого дает общую уверенность в Победе, которую мы все очень ждем».

Организаторы мероприятия вручили благодарности тем, кто создает надежный тыл и вносит вклад в Победу.

Список награжденных занял бы не одну газетную полосу. Благодарственные письма вручили представителям крупных организаций и предприятий республики: кондитерской фабрике «АККОНД», агрофирме «Ольдеевская», компании «Шалеевские ишлейские колбасы и рыба», колхозу «Красный партизан». Награды также принимали медики — Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Городская клиническая больница № 1.

Вместе с официальными лицами на сцену поднимались рядовые добровольцы. Жительница Новочебоксарска Альбина Иванова случайно увидела по телевизору сюжет о сборе помощи. С тех пор она помогает госпиталям регулярно, сумев организовать и подключить к делу всех своих соседей по дому.

Многие участники церемонии выступили с ответным словом. Когда микрофон перешел к директору чебоксарской капеллы «Классика» Екатерине Стексовой, она поделилась личной, глубоко волнующей историей. Ее сын находится на СВО уже третий год, прошел через тяжелые испытания. Осенью 2025-го он позвонил матери перед выходом на сложное задание и предупредил, что долго не будет на связи. Просил только об одном — молиться. И добавил: если есть хоть малейшая возможность, помогите с маскировочными сетями. Деревья сбросили листву, и техника подразделения стояла полностью открытая перед вражескими дронами.

«Я была в такой растерянности, в настоящем ступоре», — вспоминает Екатерина Николаевна, которая координирует «Женское движение «Единой России». Где взять сети в кратчайшие сроки? От этого зависела жизнь сына и его товарищей. Она набрала номер Наталии Колывановой из Фонда «Перле». Вопрос закрыли за два дня: волонтеры собрали огромную партию маскировочных сетей, и через неделю груз ушел на фронт. До позиций мешки добирались через бойцов совсем другой части — солдаты передавали их из рук в руки, по цепочке. Поразительно, но в этом длинном транзите ничего не пропало. Вместе с сетями до окопа дошла и теплая посылка от родной бабушки со всеми вещами, что она сама вязала и шила внуку. На днях боец приехал в отпуск в Чувашию и со слезами на глазах вспоминает эту историю.

Свидетельства этой колоссальной тыловой работы можно было увидеть здесь же, на четвертом этаже музея, где развернулась выставка «Родина Zа нами». Ее посетителями и стали участники награждения. Куратор выставки Людмила Жестянкина рассказала, что музейные фонды постоянно пополняются благодаря волонтерам. В этот же день сотрудники «П?рле» передали музею новые экспонаты: расписанный пожеланиями бойцов флаг фонда, медаль участника СВО и обычный армейский фонарик, спасший жизнь солдату в блиндаже.

В холле на столах выложили и другие вещи, привезенные из госпиталей сотрудницей фонда Надеждой Савельевой (для нее эта поездка стала 18-й по счету). Здесь оригинальная штурмовая броня с каской весом более 7 кг, которую посетители пробовали поднять, шевроны, кружки, тактическое мыло и донецкая газета.

Благодаря добровольцам выставка постоянно пополняется новыми предметами, которые рассказывают о жизни на передовой.

«Экспозиция постоянно обновляется», — говорит Людмила Жестянкина. По словам сотрудницы, через сто лет эти предметы станут важнейшими историческими экспонатами. Для приходящих в музей школьников эта выставка понятна. Недавно шестилетний мальчик после экскурсии сказал: «Я когда вырасту, своих детей сюда приведу. Пусть тоже знают».

Среди тех, кто получил благодарность от Фонда «Перле», — региональный координатор «Женского движения «Единой России» и председатель Новочебоксарского отделения Союза женщин Чувашии Наталия Добрянская. По ее словам, забота о раненых и сбор средств на индивидуальные пакеты — лишь часть работы. Активистки в каждом муниципалитете открывают точки плетения маскировочных сетей и участвуют в сборах гумгруза.

«Мы создаем группы взаимопомощи для жен, матерей и вдов участников СВО», — поясняет Наталия Добрянская. Так же они организуют встречи с психологами, врачами, возят женщин в поездки по церквям и монастырям Чувашии. Там, кстати, заведены специальные тетради со списками наших воинов, и батюшки ежедневно молятся за каждого. Мероприятие завершилось, но повестка дня для этих людей осталась прежней. Пока мужчины держат фронт, Чувашия продолжает создавать для них надежную защиту.

Опубликовано: 16 июня 2026 г.


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