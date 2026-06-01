Как тыл помогает фронту

«Пусть тоже знают»

Конференц-зал Чувашского национального музея был полон. Накануне Дня России здесь чествовали тех, чья ежедневная работа спасает жизни на передовой. Предприятия республики, медицинские организации, школы и волонтеры получили заслуженные награды за помощь, оказываемую прифронтовым госпиталям.

Мероприятие организовали Союз женщин Чувашии, региональное «Женское движение «Единой России» и Благотворительный фонд «Перле». Атмосфера в зале царила душевная. «Отмечен вклад каждого в общее дело, — обратилась к собравшимся исполнительный директор Благотворительного фонда «Перле» Наталия Колыванова. — Именно вы помогаете обеспечить раненых в прифронтовых госпиталях самым необходимым. Каждый из вас — Человек с большой буквы. Вы — надежный тыл, и ваш вклад бесценен. Каждый здесь действует по принципу «чужой беды не бывает» и «своих не бросаем».

Встречу открыли короткие видеоролики. На экране сменяли друг друга кадры из волонтерских цехов и госпитальных палат, лица людей, упаковывающих коробки, и видеообращения бойцов со словами признательности. Цифры говорили сами за себя. История масштабной помощи началась в 2022 году. Тогда председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и депутат Госдумы Алла Салаева приехали в военный госпиталь Санкт-Петербурга к раненым землякам. Стало очевидно: бойцам жизненно необходимы внимание, забота и постоянная поддержка.

С тех пор Чувашия отправила 18 крупных гуманитарных грузов в прифронтовые госпитали. Это 42 тонны медикаментов, оборудования и вещей, собранных жителями и заводами. Это 2770 индивидуальных подарков, врученных раненым лично в руки, и множество маскировочных сетей, уехавших на передовую.

«Мы вместе, и это главное, — подчеркнула Наталья Николаева. — Сейчас время людей, умеющих чувствовать момент. Самое главное — быть участниками предстоящих событий, а не наблюдателями. Мы задаем пример подрастающему поколению: как быть настоящим гражданином, иметь совесть, честь и внутреннюю уверенность. Маленький вклад каждого дает общую уверенность в Победе, которую мы все очень ждем».

Список награжденных занял бы не одну газетную полосу. Благодарственные письма вручили представителям крупных организаций и предприятий республики: кондитерской фабрике «АККОНД», агрофирме «Ольдеевская», компании «Шалеевские ишлейские колбасы и рыба», колхозу «Красный партизан». Награды также принимали медики — Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Городская клиническая больница № 1.

Вместе с официальными лицами на сцену поднимались рядовые добровольцы. Жительница Новочебоксарска Альбина Иванова случайно увидела по телевизору сюжет о сборе помощи. С тех пор она помогает госпиталям регулярно, сумев организовать и подключить к делу всех своих соседей по дому.

Многие участники церемонии выступили с ответным словом. Когда микрофон перешел к директору чебоксарской капеллы «Классика» Екатерине Стексовой, она поделилась личной, глубоко волнующей историей. Ее сын находится на СВО уже третий год, прошел через тяжелые испытания. Осенью 2025-го он позвонил матери перед выходом на сложное задание и предупредил, что долго не будет на связи. Просил только об одном — молиться. И добавил: если есть хоть малейшая возможность, помогите с маскировочными сетями. Деревья сбросили листву, и техника подразделения стояла полностью открытая перед вражескими дронами.

«Я была в такой растерянности, в настоящем ступоре», — вспоминает Екатерина Николаевна, которая координирует «Женское движение «Единой России». Где взять сети в кратчайшие сроки? От этого зависела жизнь сына и его товарищей. Она набрала номер Наталии Колывановой из Фонда «Перле». Вопрос закрыли за два дня: волонтеры собрали огромную партию маскировочных сетей, и через неделю груз ушел на фронт. До позиций мешки добирались через бойцов совсем другой части — солдаты передавали их из рук в руки, по цепочке. Поразительно, но в этом длинном транзите ничего не пропало. Вместе с сетями до окопа дошла и теплая посылка от родной бабушки со всеми вещами, что она сама вязала и шила внуку. На днях боец приехал в отпуск в Чувашию и со слезами на глазах вспоминает эту историю.

Свидетельства этой колоссальной тыловой работы можно было увидеть здесь же, на четвертом этаже музея, где развернулась выставка «Родина Zа нами». Ее посетителями и стали участники награждения. Куратор выставки Людмила Жестянкина рассказала, что музейные фонды постоянно пополняются благодаря волонтерам. В этот же день сотрудники «П?рле» передали музею новые экспонаты: расписанный пожеланиями бойцов флаг фонда, медаль участника СВО и обычный армейский фонарик, спасший жизнь солдату в блиндаже.

В холле на столах выложили и другие вещи, привезенные из госпиталей сотрудницей фонда Надеждой Савельевой (для нее эта поездка стала 18-й по счету). Здесь оригинальная штурмовая броня с каской весом более 7 кг, которую посетители пробовали поднять, шевроны, кружки, тактическое мыло и донецкая газета.

«Экспозиция постоянно обновляется», — говорит Людмила Жестянкина. По словам сотрудницы, через сто лет эти предметы станут важнейшими историческими экспонатами. Для приходящих в музей школьников эта выставка понятна. Недавно шестилетний мальчик после экскурсии сказал: «Я когда вырасту, своих детей сюда приведу. Пусть тоже знают».

Среди тех, кто получил благодарность от Фонда «Перле», — региональный координатор «Женского движения «Единой России» и председатель Новочебоксарского отделения Союза женщин Чувашии Наталия Добрянская. По ее словам, забота о раненых и сбор средств на индивидуальные пакеты — лишь часть работы. Активистки в каждом муниципалитете открывают точки плетения маскировочных сетей и участвуют в сборах гумгруза.

«Мы создаем группы взаимопомощи для жен, матерей и вдов участников СВО», — поясняет Наталия Добрянская. Так же они организуют встречи с психологами, врачами, возят женщин в поездки по церквям и монастырям Чувашии. Там, кстати, заведены специальные тетради со списками наших воинов, и батюшки ежедневно молятся за каждого. Мероприятие завершилось, но повестка дня для этих людей осталась прежней. Пока мужчины держат фронт, Чувашия продолжает создавать для них надежную защиту.