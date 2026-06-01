Подрядчики заняты на сотнях объектах республики

Точки роста

Лето — горячая пора в рабочем графике строителей.

К примеру, в Мариинском Посаде продолжается возведение очистных сооружений, предусмотренных национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Сейчас на площадке готовится основание для монтажа специальных емкостей большого объема и разного функционального назначения. Это один из важных этапов, от которого зависит дальнейшая сборка технологической части. Очистные сооружения позволят создать современную и устойчивую систему водоотведения, необходимую для развития города, сообщает Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии.

Другой крупный объект, строящийся в Мариинско-Посадском округе, находится в селе Шоршелы. На территории будущего Музея космонавтики сейчас ведутся работы по усилению конструкций здания. Параллельно специалисты готовятся к устройству кровельного покрытия и монтажу элементов, необходимых для последующей установки систем кондиционирования.

Важный этап выполнен по центральному куполу здания: конструкции уже смонтированы, на очереди — остекление. Также началось утепление фасада. Проект предполагает большое количество стекла, витражей и открытых пространств, поэтому особое внимание уделяется будущему микроклимату внутри здания.

А жителям Батырево лето 2026 года запомнится масштабным обновлением тротуаров. Так специалисты администрации муниципалитета оценивают начавшиеся на днях работы, ведь вопрос пешеходных дорог в селе был одним из самых острых.

Строительную технику уже можно увидеть на проспекте Ленина и на улице Табакова — здесь ведется демонтаж старого покрытия и подготовка основания. В ближайшее время подрядчик также приступит к обустройству тротуаров по улице Советской и вдоль дороги «Батырево — Малое Батырево».

Продолжается строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн в год (нацпроект «Экологическое благополучие»). Положение дел на площадке оценил врип главы Батыревского округа Равиль Ямалетдинов.

Работы — в активной фазе. Ведется устройство фундаментов основных сооружений, емкостей очистных сооружений, а также противопожарных резервуаров и бака водоснабжения. Полностью завершен первый этап инженерных коммуникаций: проложены линии электроснабжения, а также смонтированы сети систем водоснабжения и бытовой канализации, необходимые для функционирования предприятия.