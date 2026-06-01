Улица Герцена

Рассказ об исчезнувших улицах Западного мыса Чебоксар был бы неполным без упоминания улицы ГЕРЦЕНА. Про древнюю историю улицы не рассказать без истории сельца Секиотово.

СЕКИОТОВО

История деревни, которая существовала под своим именем недолго, в конце XVII века, а потом превратилась в улицу растущего города Чебоксары. Имя ей СЕЛЬЦО СЕКИОТОВО. Как из святцев взятое. Был такой Феодор Сикеот (в русском написании буквы И и Е места свои поменяли) (греч. Θεόδωρος Συκεώτης) — христианский святой, аскет и чудотворец аж VII века, живший в Галатии (сейчас — часть Турции). Был на Руси дворянский род — Секиотовы. Но доподлинно известно из документа 1686 года одно: «За чебоксаренином за Иваном Ивановым сыном Слузовым в поместье ПУСТОШЬ СЕКИОТОВА на суходоле, а в ней пашни 37 чети (18,5 га) в поле…»

В другом же документе уже 1697 года написано: «От слободы (думаю, Басурманской. — Прим. авт.) по речке Чебоксарке вверх по горе до Ивановой земли Слузова СЕЛЬЦА СЕКИОТОВА 80 сажен». То есть сельцо было на возвышенности («горе») и надалеко (171 м) от Чебоксарки.

Может, построил за 10-то лет дворянин Иван Слузов себе дом на пустоши, поселил рядом крестьян своих, и основал тем самым сельцо.

Пустошь — это место исчезнувшей деревни, «пустопорожняя от людей земля». Другое близкое по смыслу понятие — «урочище». Значит, было поселение Секиотово еще раньше пустоши, а потом снова возродилось на прежнем месте уже как сельцо.

Однако откуда название Секиотово? Неясно. Был еще «чебоксаренин» Иван Секиотов с сыном Григорием, упоминаются они в документе 1697 года, но не в связи с сельцом.

Однако имя владельца, а не название сельца вошло в историю. Стали чебоксарцы называть то место «Слузовой горой». Она быстро влилась в черту города и стала УЛИЦЕЙ СЛУЗОВА ГОРА. Иногда встречается написание СЛЮЗОВАЯ ГОРА. Название сохранилось до начала XX века, а в народе так это место и продолжали называть старожилы. Интересен тот факт, что основной въезд в город с запада (как говорили тогда, «проезд от Москвы» или «дорога до Нижнего») проходил как раз через Слузову гору. Путник проезжал гору, пересекал Чебоксарку по мосту и двигался дальше в центр к Успенской церкви. Уже позднее главным въездом («Большой Московской дорогой») стала будущая улица Константина Иванова.

В советское время, в 1918-м, улицу сначала переименовывают в УЛИЦУ ЖУКОВСКУЮ. В честь поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), наставника Пушкина. Затем в 1926-м — в УЛИЦУ ГЕРЦЕНА. В честь другого писателя и публициста — Александра Ивановича Герцена (1812–1870). Второй, видимо, виделся пореволюционнее и поактуальнее первого. Улица сохранилась вместе с именем и даже сейчас переживает второе рождение — активно застраивается новыми домами.

В 2003-м в конце улицы под горой на насыпном кургане поставили памятник «Монумент Матери-Покровительнице» за авторством Владимира Нагорнова сотоварищи — наш ответ статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Наш-то повыше на 8 м будет! Правда, их стоит на высоте 709 метров над уровнем моря).

Микрорайон же за памятником народ метко прозвал «ЗАМАМЬЕМ». Северная сторона улицы Герцена сейчас почти вся застроена новыми высотными домами, а южная сторона, которая овражная, еще состоит из старых деревянных домиков. Построенных на месте того самого сельца Секиотово.

Собственно, наша Герцена на Западном мысе (я бы назвал эту часть улицы Герцена Верхняя, потому как нижняя ее часть вполне себе сохранилась и до наших дней) — это просто логическое продолжение, рост улицы на запад. Она почти не меняет направления (чуть поворачивает к югу), просто удлиняется, обрастая новыми домами, число которых достигло 90.

На мысе улица Герцена проходила перпендикулярно улицам (справа налево) Водопроводной, Винокурова, Алатырской и Ядринской. Упиралась на западе почти в переулок Энергетиков, а точнее — вела до дома № 1 по улице Волгостроя. Шла параллельно улице Константина Иванова и Сундырскому переулку.

Была застроена сплошь деревянными домами. На перекрестке с улицей Винокурова была водоколонка. По улице можно было спуститься до центра города, до самой Красной площади.

Давайте попытаемся найти следы улицы в современном городе. Ну, во-первых, у нас есть начало! Нижняя часть улицы Герцена, на восток после улицы Водопроводной, никуда не делась?— она есть и сейчас. Так что у нас есть, так сказать, точка входа.

Во-вторых, у нас есть отметка окончания улицы?— это пешеходный переход около остановки «Республиканская больница». Именно тут когда-то примыкала к Московскому проспекту улица Герцена.

А дальше, конечно, увидеть улицу сложнее?— следов мы не видим совсем?— дорога как бы нанизывает стоящие на ее пути дома: Водопроводная, № 20; Московский проспект, № 14, 20 и 16.

P.S. Таким образом на Западном мысе Чебоксар исчезли все его внутренние улицы. Некоторые без следа: Сундырский переулок, улица Герцена, от других остались лишь дороги без названий: Энергетический проезд, улицы Ядринская, Алатырская и Винокурова. Остались лишь обрамляющие мыс улицы Константина Иванова (бывшая Чувашская), Московский проспект (бывшая Ленина и Московская) и улица Водопроводная (названа в честь открытого в 1929-м первого водопровода).

Алексей Киров