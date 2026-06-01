В Чувашии в самом разгаре праздник Акатуй

Хоровод, уха и спорт

В прошедшие выходные любимый многими праздник объединил жителей 11 округов республики.

Акатуй — это песни, танцы, народные игры, щедрые угощения, подведение итогов весенних полевых работ, чествование тружеников села. Одна из таких насыщенных и ярких программ была подготовлена в Ядринском округе.

Гости собрались на живописной Пионерской поляне. Здесь их встретили интерактивные подворья территориальных отделов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Также состоялись театрализованное представление «Хоровод дружбы народов», концерт местных творческих коллективов, показ коллекций фабрики «Паха тере».

Особое внимание участников праздника привлек IV гастрономический фестиваль «Сурская уха — 2026». Восемь команд сварили более 500 литров ухи, и каждый желающий смог ее продегустировать.

Для любителей активного отдыха был организован фестиваль «Земля спорта». Состоялись состязания по силовому экстриму, к?реш?, вольной борьбе и самбо, семейные старты. Не скучали и поклонники мини-футбола и волейбола.

В рамках праздника были вручены паспорта юным гражданам Российской Федерации. Также отметили передовиков агропрома, победителей муниципального этапа республиканского конкурса «Чувашия ремесленная — 2025» и конкурса рисунков «Предпринимательство глазами детей».