«Чебоксары — место, которым я вдохновляюсь»

Столица Чувашии вновь стала центром легкой атлетики страны: недавно стадион «Олимпийский» принимал традиционный Мемориал А.В. Игнатьева, а через несколько дней здесь состоится Кубок России.

Овации вызвал аутсайдер

В прошедшую субботу не обошлось без звезды отечественного спорта. Проверить свои силы приехал четырехкратный чемпион России, победитель Игр стран БРИКС, действующий рекордсмен страны в беге на 300 и 400 м с барьерами Федор Иванов. Сейчас он выступил на 400-метровке, где конкуренцию ему составили всего-навсего два бегуна. С первых же метров Иванов убежал в отрыв, подтвердив свое превосходство. Дистанцию многократный чемпион преодолел за 48,94 секунды, опередив прибежавшего вторым Даниила Хирьянова почти на три секунды.

С бронзовым призером забега Арсением Киселевым отдельная история. На вираже перед финишной прямой он зацепился за барьер и упал на беговую дорожку. Пролежал Арсений секунд десять, за это время я успел испугаться, не получил ли он травму. Но атлет все же встал, буднично прошелся по дорожке и в спокойном темпе побежал к финишу. Решение Киселева бороться до конца (несмотря на то, что оба конкурента уже финишировали) немногочисленные зрители оценили по достоинству, наградив его аплодисментами. Арсений поприветствовал публику в ответ. С учетом настроений и скорости его передвижения спортсмен был похож на марафонца, прибежавшего к победному финишу с солидным отрывом от преследователей. Получается, на фоне аутсайдера Федор Иванов оказался вроде как в тени.

СПРАВКА Ардалион Игнатьев — первый спортсмен Чувашии, ставший призером Олимпийских игр. Он завоевал бронзовую медаль в Мельбурне в 1956 году в беге на дистанции 400 м. Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в Берне на 400-метровке и серебряным призером в беге на 200 м.

«Иду по убывающей»

После церемонии награждения я задал несколько вопросов Иванову. Тот охотно согласился пообщаться, признавшись при этом, что своим забегом на Мемориале А.В. Игнатьева недоволен.

«Пока что идем как-то по убывающей: в Сочи я пробежал за 48,61, потом на Мемориале братьев Знаменских показал 48,70, а сейчас — 48,94. Это на секунду хуже моего личного рекорда (47,94). Так что результат, откровенно говоря, не очень», — посетовал он.

Иванов не скрывает, что Мемориал А.В. Игнатьева играет для него значимую роль: здесь Федор выступает с 2022 года и стабильно показывает высокий результат. «В прошлом году я пробежал за 48,51 и установил рекорд стадиона», — привел пример спортсмен.

«Мне в Чебоксарах все нравится. В 2021 году я впервые выиграл чемпионат России — будучи молодым спортсменом, который только подавал надежды. Каждый раз, когда у вас нахожусь, ощущаю особенную атмосферу. Вне зависимости от того, сколько приходит болельщиков или с кем я соревнуюсь, для меня самое главное, что это место, которым я всегда вдохновляюсь», — признался Иванов.

Рассказал он и о своем досуге в столице Чувашии. Например, за день до старта он прогулялся по набережной, покатался на катамаране. Вспомнив об особенностях передвижения на этом виде водного транспорта, я в шутку предположил, что прогулка была частью подготовки к забегу. «Да нет, я просто немного расслабился перед этим соревновательным стартом», — рассмеялся Федор.

Ожидается, что на предстоящем Кубке России уровень конкуренции будет существенно более высоким. На это рассчитывает и Федор Иванов, и прыгун в высоту из Чувашии Сергей Морозов, ставший в своей дисциплине вторым. Результат Сергея — 2,03 м. Первое место занял Дамир Арсланов (2,07), третье — еще один представитель нашей республики Михаил Сидалькин (1,80).

«Конечно, всегда хотелось бы лучшего, но результатом в целом доволен», — признался Морозов. Он также сказал, что ему не хватило топовых соперников в прыжках в высоту: к примеру, Данила Лысенко, Ильи Иванюка. «Этот старт стал некоммерческим, поэтому лидеры на него уже не приезжают», — объяснил ситуацию легкоатлет из Чувашии.

Спортсмены республики на Мемориале А.В. Игнатьева завоевали семь медалей. Серебряными призерами, помимо Морозова, стали Евгений Шмидт (800 м), Александр Алексеев (1500 м), Михаил Серегин (прыжки в длину), Алексей Степанов (толкание ядра). Некоторым из них для золотой медали не хватило самой малости. Обладателем бронзовой награды, помимо Сидалькина, стал Сергей Андреев (прыжки в длину).

Отличились и те, кто когда-то не просто представлял наш регион, но и воспитывался у нас. Анна Красильникова выиграла забег на 800 м, Виктория Максимова стала второй на 100-метровке. Вне зависимости от причин, побудивших спортсменок перейти в другой регион, можно смело констатировать: школа легкой атлетики в Чувашии по-прежнему на высоте.

Ну а впереди — Кубок России, который пройдет на «Олимпийском» с 18 по 21 июня. Ожидается, что здесь выступят сильнейшие спортсмены из 72 регионов РФ. Торжественное открытие соревнований — 18 июня в 16.00.