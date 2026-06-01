«Чебоксары — место, которым я вдохновляюсь»

Столица Чувашии вновь стала центром легкой атлетики страны: недавно стадион «Олимпийский» принимал традиционный Мемориал А.В. Игнатьева, а через несколько дней здесь состоится Кубок России.
Овации вызвал аутсайдер
В прошедшую субботу не обошлось без звезды отечественного спорта. Проверить свои силы приехал четырехкратный чемпион России, победитель Игр стран БРИКС, действующий рекордсмен страны в беге на 300 и 400 м с барьерами Федор Иванов. Сейчас он выступил на 400-метровке, где конкуренцию ему составили всего-навсего два бегуна. С первых же метров Иванов убежал в отрыв, подтвердив свое превосходство. Дистанцию многократный чемпион преодолел за 48,94 секунды, опередив прибежавшего вторым Даниила Хирьянова почти на три секунды.
С бронзовым призером забега Арсением Киселевым отдельная история. На вираже перед финишной прямой он зацепился за барьер и упал на беговую дорожку. Пролежал Арсений секунд десять, за это время я успел испугаться, не получил ли он травму. Но атлет все же встал, буднично прошелся по дорожке и в спокойном темпе побежал к финишу. Решение Киселева бороться до конца (несмотря на то, что оба конкурента уже финишировали) немногочисленные зрители оценили по достоинству, наградив его аплодисментами. Арсений поприветствовал публику в ответ. С учетом настроений и скорости его передвижения спортсмен был похож на марафонца, прибежавшего к победному финишу с солидным отрывом от преследователей. Получается, на фоне аутсайдера Федор Иванов оказался вроде как в тени.
СПРАВКА
Ардалион Игнатьев — первый спортсмен Чувашии, ставший призером Олимпийских игр. Он завоевал бронзовую медаль в Мельбурне в 1956 году в беге на дистанции 400 м. Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в Берне на 400-метровке и серебряным призером в беге на 200 м.
«Иду по убывающей»
После церемонии награждения я задал несколько вопросов Иванову. Тот охотно согласился пообщаться, признавшись при этом, что своим забегом на Мемориале А.В. Игнатьева недоволен.
«Пока что идем как-то по убывающей: в Сочи я пробежал за 48,61, потом на Мемориале братьев Знаменских показал 48,70, а сейчас — 48,94. Это на секунду хуже моего личного рекорда (47,94). Так что результат, откровенно говоря, не очень», — посетовал он.
Иванов не скрывает, что Мемориал А.В. Игнатьева играет для него значимую роль: здесь Федор выступает с 2022 года и стабильно показывает высокий результат. «В прошлом году я пробежал за 48,51 и установил рекорд стадиона», — привел пример спортсмен.
«Мне в Чебоксарах все нравится. В 2021 году я впервые выиграл чемпионат России — будучи молодым спортсменом, который только подавал надежды. Каждый раз, когда у вас нахожусь, ощущаю особенную атмосферу. Вне зависимости от того, сколько приходит болельщиков или с кем я соревнуюсь, для меня самое главное, что это место, которым я всегда вдохновляюсь», — признался Иванов.
Рассказал он и о своем досуге в столице Чувашии. Например, за день до старта он прогулялся по набережной, покатался на катамаране. Вспомнив об особенностях передвижения на этом виде водного транспорта, я в шутку предположил, что прогулка была частью подготовки к забегу. «Да нет, я просто немного расслабился перед этим соревновательным стартом», — рассмеялся Федор.
Ожидается, что на предстоящем Кубке России уровень конкуренции будет существенно более высоким. На это рассчитывает и Федор Иванов, и прыгун в высоту из Чувашии Сергей Морозов, ставший в своей дисциплине вторым. Результат Сергея — 2,03 м. Первое место занял Дамир Арсланов (2,07), третье — еще один представитель нашей республики Михаил Сидалькин (1,80).
«Конечно, всегда хотелось бы лучшего, но результатом в целом доволен», — признался Морозов. Он также сказал, что ему не хватило топовых соперников в прыжках в высоту: к примеру, Данила Лысенко, Ильи Иванюка. «Этот старт стал некоммерческим, поэтому лидеры на него уже не приезжают», — объяснил ситуацию легкоатлет из Чувашии.
Спортсмены республики на Мемориале А.В. Игнатьева завоевали семь медалей. Серебряными призерами, помимо Морозова, стали Евгений Шмидт (800 м), Александр Алексеев (1500 м), Михаил Серегин (прыжки в длину), Алексей Степанов (толкание ядра). Некоторым из них для золотой медали не хватило самой малости. Обладателем бронзовой награды, помимо Сидалькина, стал Сергей Андреев (прыжки в длину).
Отличились и те, кто когда-то не просто представлял наш регион, но и воспитывался у нас. Анна Красильникова выиграла забег на 800 м, Виктория Максимова стала второй на 100-метровке. Вне зависимости от причин, побудивших спортсменок перейти в другой регион, можно смело констатировать: школа легкой атлетики в Чувашии по-прежнему на высоте.
Ну а впереди — Кубок России, который пройдет на «Олимпийском» с 18 по 21 июня. Ожидается, что здесь выступят сильнейшие спортсмены из 72 регионов РФ. Торжественное открытие соревнований — 18 июня в 16.00.
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,
министр спорта Чувашии:
«Кубок России по легкой атлетике — одно из самых ярких событий этого лета. Чебоксары уже не раз доказывали, что умеют принимать старты высокого уровня. Я приглашаю всех болельщиков на стадион «Олимпийский». Поддержка трибун вдохновляет атлетов на рекорды. Приходите, поболеем за наших спортсменов вместе. Тем более что Кубок России стал частью проекта «Яркое лето Чувашии». Это значит, что каждого зрителя ждет настоящий праздник спорта».