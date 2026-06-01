Победить помог характер

Для «БоМиКа» из Цивильска наступает один из важнейших отрезков первого круга в чемпионате ПФО — команду из Чувашии ожидают несколько противостояний с главными конкурентами в битве за первое место. В минувшие выходные коллектив под руководством Сергея Мухотина принимал на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах самарский «Олимп».

Представитель республики идеально двигался по дистанции турнира, одержав шесть побед подряд. Правда, дружина из Цивильска заставила понервничать своих болельщиков по ходу прошлой гостевой игры с аутсайдером лиги клубом «Искра» из Саратовской области. Тогда футболисты «БоМиКа» никак не могли распечатать ворота коллектива, который в среднем пропускал 4,5 мяча за встречу. Однако подопечным Сергея Мухотина удалось дожать соперника и выиграть 1:0 благодаря голу Павла Коркина.

Сейчас команде предстояло куда более серьезное испытание. В соперниках — «Олимп», занимавший четвертую строчку в турнирной таблице. К слову, самарцы уже успели отобрать очки у одного из главных претендентов на трофей — «Дорожника» из Каменки, сыграв вничью 0:0. Сейчас они испытывали желание подпортить настроение еще одному фавориту. Все-таки любая победная серия в спорте рано или поздно заканчивается.

Конечно, хозяева приложили огромные усилия, чтобы первого поражения не случилось. Со стартового свистка арбитра под аккомпанемент барабанов, принесенных группой активных фанатов, игроки «БоМиКа» помчались в атаку. Команда из Цивильска могла достаточно быстро открыть счет — один из футболистов совершил навес с левого фланга, а закрученный мяч чуть не залетел в ворота, попав в перекладину.

Коллектив из Чувашии продолжал наращивать давление, но гости, как оказалось, были готовы к такому сценарию. «Олимп» пытался контратаковать, благодаря быстрым и резвым крайним полузащитникам. Активность на левом фланге привела к штрафному. Во время розыгрыша один из футболистов соперника сделал идеальный навес, на который откликнулся капитан самарцев Антон Еремин — на 18-й минуте хозяева пропустили.

После забитого гола противник окончательно перешел на игру вторым номером, стараясь перекрывать свободные зоны в обороне. «БоМиК» стремился взломать эшелонированную защиту оппонента. На правом крае терзал гостей Ильнур Габдуллин — несколько раз он удачно обыгрывал своих визави, совершал прострелы, которые не находили адресата. Нужно сказать, что гости действовали весьма самоотверженно, блокировав множество ударов. Первый тайм завершился со счетом 0:1.

В перерыве Сергею Мухотину удалось найти правильные слова для своих подопечных, и они продолжили осаду ворот во второй половине. Гол назревал. Здесь на помощь пришел 35-летний защитник, капитан коллектива, воспитанник чувашского футбола Артем Бычков, который после розыгрыша углового не промахнулся с ударной позиции и вонзил мяч в сетку — 1:1.

Болельщики с утроенной энергией погнали любимую команду добывать победу. Клуб из Цивильска отблагодарил родных поклонников — на 75-й минуте Константин Ковальчук нашел идеальный момент для подачи, а Ислам Евлоев не сфальшивил в завершении. «БоМиК» повел 2:1! Напряжение настигло апогея — в одном из моментов футболисты так увлеклись борьбой, что игрок хозяев сфолил на сопернике, попутно оставив того без одной из бутс.

Коллектив из Самары понимал, что может еще спасти матч — «Олимп» организовал навал и был близок к голу. На последней минуте во время розыгрыша углового в штрафную «БоМиКа» прибежал даже голкипер противника. Однако подопечные Сергея Мухотина удачно выбили мяч, а только вышедший на замену Марк Аквазба убежал и поразил пустые ворота соперника. Такая концовка характерна для многих хоккейных встреч. В итоге «БоМиК» одержал волевую победу со счетом 3:1.

После игры наставник Сергей Мухотин в интервью корреспонденту «СЧ» подчеркнул, что футболисты смогли проявить характер в ключевые моменты. «Первые минуты была равная борьба, далее мы недоработали в обороне, пропустили, но, главное, ребята нашли в себе силы переломить ход матча, — заявил Сергей Мухотин. — Нам удается хорошо усиливать игру заменами. Постоянно работаем над данным компонентом».

В турнирной таблице «БоМиК» располагается на второй строчке, уступая лишь по разнице мячей клубу «ЗаКиДоК» из Сердобска.

Между тем

В Чувашии завершился региональный отбор на Всероссийские соревнования «Белые ночи» по мини-футболу в формате шесть на шесть. По итогам турнира команда «Бокс» из Новочебоксарска в третий раз подряд одержала победу и представит республику на состязаниях в Санкт-Петербурге.