С прицелом на чемпионат России

Обычно сборная страны по биатлону, региональные команды проводят летние сборы в Тюмени, Краснодарском крае, на Семинском перевале (Республика Алтай), и даже в белорусских Раубичах. Сейчас стреляющие лыжники из разных субъектов осваивают новую для себя точку на карте — Чебоксары. Коллектив из Башкортостана во главе с чемпионом мира Антоном Бабиковым для подготовки к новому сезону выбрал республиканский Центр зимних видов спорта на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2. Одну из тренировок посетил министр спорта республики Василий Петров.

Многие, не знакомые со спецификой биатлона, могут подумать, что как минимум остаток весны и лето спортсмены отдыхают на курортах и ничего не делают. На самом деле июнь, июль и август — это ключевой период, в который закладывается основа в плане физических кондиций, работы по стрельбе для успешного выступления на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что столица республики в сентябре примет чемпионат России по летнему биатлону, поэтому интерес к лыжероллерной трассе неслучаен. Кстати, команда юных спортсменов из Москвы успела ее оценить еще до заезда сборной Башкортостана вместе с Антоном Бабиковым. Поклонники биатлона со стажем прекрасно помнят старт сезона 2016-2017 годов. Тогда, на первом этапе в шведском Эстерсунде, после седьмого места в спринте Антон в великолепном стиле выиграл гонку преследования, опередив многократного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада и еще одного россиянина Максима Цветкова. В том же сезоне Бабиков стал чемпионом мира в эстафете. Сейчас в 34 года известный спортсмен продолжает выступления на внутренней арене и готовится к новому сезону.

В день визита министра спорта Василия Петрова и журналистов команда Башкирии по тренировочному плану проводила стрелковую тренировку. Ответственный Бабиков в этот раз не стал изменять сложившейся традиции и быстрее всех вышел на стрельбище, заняв первую установку. В интервью он заявил, что главная цель сборов — подготовка и изучение стадиона перед летним чемпионатом России. «Редко удается познакомиться с новой инфраструктурой. У многих биатлонных комплексов с богатой историей наступил регресс в плане развития, а здесь — прогресс», — признался Антон.

По словам чемпиона мира, стадион в Чебоксарах не похож на другие. «Рельеф очень интересный, требовательный. Трасса скоростная, приходится постоянно работать, негде отдохнуть. Необычная финишная часть — думаю, что на чемпионате России будут достойные баталии на последних метрах», — поделился мнением знаменитый биатлонист.

В свою очередь, Василий Петров подчеркнул, что атлеты из других регионов довольны условиями, созданными в Центре зимних видов спорта. «Сейчас комплекс востребован. Уверен, что чувашские спортсмены, тренирующиеся дома, получают бесценный опыт и в новом сезоне будут показывать высокие результаты, — сказал министр. — Руководство Союза биатлонистов России настроено проводить в Чебоксарах крупные соревнования».