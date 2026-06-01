Путешествие во времени с Чуком и Геком

В Чебоксарах поставили спектакль по одному из самых известных произведений Аркадия Гайдара

Русский драматический театр продолжает поиски новых форм взаимодействия с публикой. Тематические фотовыставки и экскурсии по закулисью, встречи с постановщиками и мастер-классы, балы-маскарады и другие разновидности культурно-досуговых мероприятий давно стали неотъемлемой частью театрального процесса. Пенная вечеринка — в числе особенно полюбившихся чебоксарцам творческих активностей. В нынешнем году она состоится 5 июля и по традиции соберет под открытым небом самых юных посетителей. «Будет весело, мокро и незабываемо», — обещают в театре. Но это еще не все: перед уличным праздником ребятам покажут постановку по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» — заключительную премьеру уходящего сезона.

Место действия в спектакле обозначено четко и конкретно. Одним из наиболее часто повторяемых мотивов сценического оформления, созданного московским художником Антоном Богатовым, стала звезда — прямая цитата из гайдаровского текста: «А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. […] Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон — перед Новым годом — сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море…» Яркая пятиугольная фигура, светящаяся алым цветом, висит над сценой и проецируется на суперзанавес, изображена на плакате, нарисованном мальчиками к возвращению папы, и венчает елочную макушку. В некоторых картинах красная подсветка гаснет, и тогда перед нами возникает очень эффектный и живописный образ зимнего ночного неба — еще одна цитата, отсылающая зрителей к первоисточнику: «Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко».

Что же касается времени действия, то тут все довольно неопределенно. С одной стороны, спектакль звучит вполне традиционно и в эстетике СССР, как и само творческое наследие Аркадия Гайдара: советские чемоданы, советские игрушки на елке, стаканы в советских подстаканниках, мандарины в советской авоське, по-советски одетые герои, «закутанные» в валенки и фуфайки, пуховые платки и шапки-ушанки. Кажется, пока все гладко, органично и в едином стиле. Но вот папа (заслуженный артист Чувашии Александр Володин) дарит братьям подарки, и, как вы думаете, что бы это могло быть? Роботы! Те самые, с искусственным интеллектом, экраном-лицом и на пульте управления, пользующиеся большим спросом у нынешнего поколения детей. Откуда у обычного советского геолога, который настраивает радиоприемник, ходит в лес на лыжах «Секунда» и повсеместно окружен предметами быта прошлого века, такое чудо современной техники, остается загадкой.

Аналогичный вопрос вызывает устройство для контроля электронных билетов в руках у проводника поезда и трансляция компьютерной игры, на фоне которой персонажи едут по тайге и якобы встречают диких животных. Зарубежный рок, «выпирающий» из подборки музыкального материала, тоже кажется чем-то спорным, нарушающим художественный баланс и общий колорит повествования. Впрочем, не будем забывать о том, что история Чука и Гека произошла под Новый год, а это пора сказки и волшебства, когда возможно все, даже путешествие во времени. Режиссер Андрей Аверин дает воображению карт-бланш и старается любыми средствами удержать внимание зрителей, упорно доказывая ребятам XXI века, что поистине качественная литература не имеет срока давности.

В спектакле вообще достаточно фантазийный и туманный тон повествования, будто бы события, увиденные нами на подмостках, случились с героями понарошку, а поведение некоторых из них и вовсе не поддается стандартной логике развития. Взять, например, маму (народная артистка Чувашии Людмила Казимир). К слову, этот образ крайне созвучен личности самой актрисы, воспитывающей двоих сыновей и переполненной материнскими чувствами, так что здесь она фактически играет себя. Но, согласитесь, везти в край суровых морозов спасательный круг, ласты и прочие принадлежности для купания, даже если такова прихоть любимых чад, более чем странно. Не говоря уже о том, что ни одна здравомыслящая женщина не позволила бы ребенку тащить в дорогу такую огромную мягкую игрушку, когда и без того полно вещей. Изрядно удивляет и почтальон (Денис Латышев), выкатывающийся на сцену на детском велосипеде и всем своим видом напоминающий циркового клоуна. И хотя мы знаем, что Аркадий Гайдар — писатель-реалист, пусть и с легким романтическим уклоном, в инсценировке все с точностью до наоборот. Наверное, это и к лучшему, ведь собственный режиссерский взгляд куда ценнее пересказа и повтора.