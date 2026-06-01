Мобильные бригады врачей работают в округах Чувашии

Оперативно, качественно и для людей — так говорят о «Поездах здоровья». Это новое направление проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью», разработанное по предложению активистов партии «Единая Россия». Инициатива способствует увеличению доступности медицинской помощи для жителей республики.

В конце минувшей недели в Козловскую центральную районную больницу имени И.Е. Виноградова прибыл «Кардиопоезд», охвативший своим вниманием более 120 человек. В мероприятии приняли участие члены семей участников СВО, им был обеспечен «зеленый коридор» на все обследования и консультации.

Пациентов принимали кардиологи, невропатологи и врачи ультразвуковой диагностики. 65 человек сдали экспресс-тесты на глюкозу и холестерин, 92 сделали ЭКГ, а 42 проверили внутриглазное давление. Результаты обследований впечатляют и говорят о том, что многие проблемы со здоровьем протекают безсимптомно. Врачи выявили 44 случая различных заболеваний, пять пациентов получили направление на госпитализацию в республиканские клиники, один был госпитализирован.

Другой «Поезд здоровья» — «Детский доктор» — побывал в Канашском округе. Здесь в бригаду медиков также вошли специалисты разного профиля. Как рассказывает местная жительница Оксана Иванова, ее сына приняли едва ли не первым. Мама считает, что такой формат удобен: он избавляет от необходимости ехать за помощью в столицу республики. «Мы сегодня побывали на приеме у хирурга, нам очень понравилось», — рассказывает Оксана.

Выезды «Поездов здоровья» по округам Чувашии продолжатся. Так, 18 июня в Янтиковском округе будет работать «Кардиопоезд», а 23-го в Моргаушский округ отправится «Детский доктор».