В Алатырском округе передадут инвесторам два объекта культурного наследия регионального значения

Особняк получит вторую жизнь

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня. Торги по обоим лотам состоятся 30 июня.

Первый объект — каменный двухэтажный дом конца XIX века, расположенный в Алатыре по улице Ленина, 14. По данным Госцентра по охране культурного наследия, здание представляет интерес как яркий, один из лучших в городе образцов богатого особняка, возведенного в формах эклектики. Местные краеведы утверждают, что здание принадлежало купцу Якову Скоробогатову, занимавшемуся торговлей и производством обуви. Внутри сохранились лестница с кованым ограждением и старинные печи. В составе лота — здание общей площадью 364,4 кв. м и земельный участок площадью 3 тыс. кв. м. Начальная цена — 1,55 млн рублей.

Второй объект — деревянное одноэтажное здание на каменном цоколе 1932 года постройки. Оно находится в селе Чуварлеи на территории бывшего противотуберкулезного санатория в окружении памятника природы «Чуварлейский бор». В период Великой Отечественной войны, в конце 1941 и в начале 1942 года, в нем дважды останавливался маршал Советского Союза Климент Ворошилов во время инспекций тыловых военных округов. В составе второго лота — здание общей площадью 184,9 кв. м и земельный участок 2 тыс. кв. м. Начальная цена — 616,9 тыс. рублей.

В Госцентре по охране культурного наследия напоминают, что для восстановления объектов инвесторам доступно льготное финансирование по ставке 9% годовых. Подробная информация размещена на цифровой платформе наследие.дом.рф.