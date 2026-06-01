В Чувашии официально подтверждено гнездование белого аиста

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Белые аисты часто селятся рядом с человеком, сооружая огромные гнезда на крышах зданий, водонапорных башнях или высоких деревьях. Фото m.vk.com/birdchuvashia_ru

Добрый знак

Невероятный для наших краев случай зафиксировал орнитолог Геннадий Исаков.

Для региона это настоящее экологическое событие, ведь местная фауна никогда не входила в привычный ареал обитания этой редкой птицы. Раньше пернатые кочевники баловали республику лишь случайными визитами: одиночную особь видели в Алатыре, а в конце мая этого года аист показался жителям деревни Старые Высли. Теперь же грациозный гость решил обосноваться здесь всерьез.

Такое событие уникально не только с научной точки зрения. Белый аист — внушительная болотная птица ростом 125 см и с двухметровым размахом крыльев, которая на зиму улетает в тропическую Африку. В культуре многих народов его прилет — сильнейший добрый знак. С давних времен люди верили: там, где поселился аист, обязательно наступят благополучные времена, в дома придет уют, а в семьи — долгожданные дети. Тот факт, что птица выбрала для своего дома именно чувашскую землю, дает местным жителям повод для искренней радости.

Опубликовано: 16 июня 2026 г.


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