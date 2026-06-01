Спасли от жала и жары

За минувшие выходные дежурные смены Чувашской республиканской поисково-спасательной службы провели в Чебоксарах две технически непростые спецоперации. Пришлось ликвидировать скопление насекомых и вскрывать заблокированный автомобиль с ребенком внутри.

Первый инцидент произошел в жилом секторе на площади Речников. Там обнаружили массовое скопление пчел. Прохожих предупредили о безопасности и попросили держаться на расстоянии. Спасатели в плотных защитных костюмах применили дымовые шашки, чтобы успокоить насекомых. Рой аккуратно собрали в специальный контейнер и передали местному пчеловоду для пасеки.

Следующий вызов поступил из микрорайона «Новый город». В салоне припаркованного автомобиля оказался заперт ребенок. Из-за жары на улице и внутри салона, медлить было нельзя. Прибывшая группа сотрудников вскрыла замок двери спецсредствами. Спасатели действовали так, чтобы не повредить механизм машины и не напугать малыша. Ребенка благополучно освободили, вреда для его здоровья нет.