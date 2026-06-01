АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова:

«Подвели итоги восьмого Диктанта Победы. В этом году акция прошла во всех регионах России и в 77 странах мира. Мы посвятили ее памяти великого Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова, 130-летие со дня рождения которого отмечаем в декабре. В Чувашии более 23 тысяч человек написали диктант на 678 площадках. Половина участников федерального проекта — это школьники и студенты, что радует. С 2020 года к акции присоединились военнослужащие и кадеты, для которых открыли более 2000 площадок. Второй год участвует в Диктанте Победы в качестве площадки Военный учебный центр ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В этом году также прошел кибертурнир по игре «Мир танков», где одним из 14 финалистов стал школьник из Чебоксар! Максимальный балл набрали 5170 человек, среди них — студенты, педагоги и строители. Всех победителей пригласили на награждение в Музей Победы в Москве. Как региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» благодарю всех за участие. Давайте помнить нашу историю вместе!»