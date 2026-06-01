Купание в запрещенных местах будет пресекаться

Хороший пляж — безопасный пляж

В связи с фактическим стартом купального сезона вопросы безопасности отдыхающих стали ключевыми на еженедельном совещании при Главе Чувашии. Главный посыл спасателей и региональных властей остается неизменным — плавать следует исключительно на специально оборудованных площадках, где дежурят специалисты и созданы все условия для пляжного досуга.

Глава Чувашии Олег Николаев констатировал, что принимаемый комплекс мер уже дает свои плоды, однако расслабляться рано. Руководитель региона обратил внимание на необходимости многократного усиления профилактической и информационной работы, поскольку физически невозможно поставить спасателя к каждому водоему. Особый акцент в ходе совещания был сделан на острой проблеме несанкционированного купания в искусственных и пожарных водоемах. Олег Николаев поручил взять этот вопрос на системный контроль и организовать установку ограждений и иных барьерных конструкций. По словам руководителя республики, несмотря на то, что это потребует дополнительных финансовых вливаний, сохранение человеческих жизней должно оставаться абсолютным и бескомпромиссным приоритетом.

О текущей ситуации и проделанной работе отчитался министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов. По его словам, подготовка к сезону завершена в установленные сроки. Еще в мае водолазы обследовали и очистили дно от опасных предметов, а спасатели провели серию практических тренировок по эвакуации пострадавших. На середину июня к эксплуатации официально допущены девять пляжей и оборудована 161 зона отдыха у воды. Лидерами по количеству таких сертифицированных локаций стали Моргаушский, Чебоксарский, Урмарский, Аликовский и Канашский муниципальные округа.

География официальных мест для купания охватывает как столицу, так и соседние города. В Чебоксарах распахнули двери пять зон отдыха: «Центральный», «Новосельский», «Афанасьевский», «Левобережный» и пляж базы «Прометей». Кроме того, официальные пляжи функционируют в Новочебоксарске, а также в Козловском, Мариинско-Посадском (на базе детского лагеря «Белые камни») и Чебоксарском (база отдыха «Лагуна М» в село Абашево) округах. На всех этих территориях организовано непрерывное дежурство спасателей, медиков и сотрудников правопорядка. Для оперативного реагирования на инциденты пляжи Чебоксар и Новочебоксарска интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», а в столице дополнительно установлены терминалы экстренного вызова полиции.

Отдельным вектором работы власти называют обеспечение детской безопасности. С начала текущего года сотрудники МЧС провели свыше 180 совместных рейдов и патрулирований на акваториях. В рамках кампаний «Безопасность детства» и «Десятилетие детства» уроки безопасного поведения на воде прошли более 47 тыс. школьников по всей республике. Чтобы минимизировать риски непосредственно в местах отдыха, на пляжах задействованы мобильные комплексы оповещения, которые в непрерывном режиме транслируют обучающие видеоролики и инструкции по оказанию первой помощи.