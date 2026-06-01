Полицейские Чебоксар проверили, соблюдают ли подростки комендантский час

В ночь с 11 на 12 июня вместе с правоохранителями улицы патрулировали представители Общественного совета при столичном Управлении МВД России и Добровольной народной дружины. Было выявлено девять юных любителей ночных прогулок. Всех доставили в отделы полиции, куда вызвали и родителей. Пап и мам привлекут к административной ответственности.

С начала года в Чувашии выявлено 436 несовершеннолетних, нарушивших требования комендантского часа. В летний период он действует с 23 часов до 6 утра. С 1 сентября его продолжительность увеличится на один час — подростки должны быть дома уже в 22.00, напоминает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.