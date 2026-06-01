Энергетики устраняют повреждения

В администрации города Чебоксары обсудили подготовку к отопительному сезону. Больше всего вопросов вызвало ПАО «Т Плюс». На сегодняшний день по теплоснабжению завершены гидравлические испытания на 16 объектах, в том числе по контуру ТЭЦ-2, из 195 по плану. Повреждения устраняют бригады предприятия, которые были заняты и в выходные. Вчера специалисты работали сразу по восьми адресам. «Из-за нарушения сроков восстановления горячего водоснабжения к работе «Т Плюс» привлечены надзорные органы. В отношении ресурсоснабжающей организации будут применены меры административного воздействия», — сообщил в своих социальных сетях глава города Чебоксары Станислав Трофимов.
Опубликовано: 16 июня 2026 г.
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