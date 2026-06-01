Ситуация с топливом на контроле

По поручению Председателя Правительства Чувашии Сергея Артамонова прошло оперативное совещание с участием представителей регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, профильных министерств, нефтетрейдеров и дорожных организаций. Тема встречи — ситуация с топливом на АЗС.

По итогам обсуждения принято решение о том, что Минэкономразвития запускает ежедневный мониторинг цен. В свою очередь, Минтранс и Минпромэнерго контролируют наличие топлива у перевозчиков и подрядчиков по содержанию дорог. Установлена приоритетная заправка социального транспорта, аграриев и экстренных служб, сообщает пресс-служба Правительства республики.