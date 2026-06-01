Восстановление дорог продолжается

В Порецком округе открыли движение по участку «Чебоксары — Сурское» в селе Кудеиха, задействованному при строительстве федеральной трассы М-12 «Восток». Работы выполнены ООО «ДорТех» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость государственного контракта — 20,4 млн рублей. Дорожники провели фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, а также укрепили обочины специальным материалом, сообщили в Минтрансе Чувашии. Кстати, интенсивность движения на данном отрезке составляет более 2,5 тыс. автомобилей в сутки.
Опубликовано: 16 июня 2026 г.
Читайте также:
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
К маю дороги Чувашии приведут в норму
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства