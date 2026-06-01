Восстановление дорог продолжается

В Порецком округе открыли движение по участку «Чебоксары — Сурское» в селе Кудеиха, задействованному при строительстве федеральной трассы М-12 «Восток». Работы выполнены ООО «ДорТех» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость государственного контракта — 20,4 млн рублей. Дорожники провели фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, а также укрепили обочины специальным материалом, сообщили в Минтрансе Чувашии. Кстати, интенсивность движения на данном отрезке составляет более 2,5 тыс. автомобилей в сутки.