В Чувашии подведены первые итоги ЕГЭ

В этом году химию без единой ошибки сдали 17 выпускников школ, тогда как в прошлом году их было 12. Сейчас в регионе 22 стобалльника: к химикам присоединились трое знатоков истории и двое — литературы.

В список лучших вошли не только старшеклассники городских гимназий и лицеев, но и ученики из школ Аликовского, Красноармейского, Цивильского, Моргаушского округов и Ядрина. Успехи в муниципалитетах Правительство региона объясняет обновлением материально-технической базы: современные лаборатории и оборудование теперь доступны детям независимо от места проживания.