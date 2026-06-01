В Чувашии подведены первые итоги ЕГЭ

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В этом году химию без единой ошибки сдали 17 выпускников школ, тогда как в прошлом году их было 12. Сейчас в регионе 22 стобалльника: к химикам присоединились трое знатоков истории и двое — литературы.

В список лучших вошли не только старшеклассники городских гимназий и лицеев, но и ученики из школ Аликовского, Красноармейского, Цивильского, Моргаушского округов и Ядрина. Успехи в муниципалитетах Правительство региона объясняет обновлением материально-технической базы: современные лаборатории и оборудование теперь доступны детям независимо от места проживания.

Опубликовано: 16 июня 2026 г.


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